Zidane ramt af coronavirus

Det går ikke godt for Real Madrid-cheftræner Zinedine Zidane hverken på eller udenfor banen for tiden.

Midt i en stime af halvsløje resultater er franskmanden nemlig blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det skriver Real Madrid på sin hjemmeside i en kortfattet besked. Det fremgår ikke, om Zidane oplever symptomer, eller hvor lang tid han forventes at sidde ude.

Real Madrid har kun vundet en enkelt af sine seneste fem kampe. Holdet ramte onsdag bunden, da det i Copa del Rey mod Alcoyano fra tredjebedste række endte med et nederlag på 1-2.

Inden de mange ærgerlige resultater havde storklubben ellers vundet seks kampe i træk.

Zinedine Zidane er i gang med sin anden tørn som cheftræner i Real Madrid. Han stod første gang i spidsen for klubben fra 2016 til 2018, men forlod så Real for derefter at vende tilbage igen i 2019.

Som Madrid-træner har han ført klubben til hele tre triumfer i Champions League og vundet La Liga to gange, senest i sidste sæson.

Laver frækt bud på Eriksen

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid

FCK får baghjul i Bruun-kapløb