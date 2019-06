Zidane siger nej til Christian Eriksen

Christian Eriksen er blevet vejet – og fundet for let af Reals cheftræner. Hundedyr Pogba i stedet på tapetet

Antallet af danske fodboldspillere i Real Madrid CF er tre: Henning Jensen, Michael Laudrup og Thomas Gravesen.

Og sådan fortsætter det med at være et stykke tid, hvis man skal stole på den spanske sportsavis Marca.

Planerne om at gafle Christian Eriksen i Tottenham er lagt på hylden, og i stedet er der fra præsident Florentino Pérez’ side lyttet til cheftræner Zinédine Zidanes ønske om at hente verdensmesteren Paul Pogba.

Eriksen bliver omtalt sammen med hollandske Donny van de Beek, der har haft et drøn af en sæson for Ajax. Men Zidane har ifølge Marca smagt på det og sagt nej.

22-årige Van de Beek bliver stadig betragtet som lidt for risikabelt et indkøb grundet ung alder og mangel på erfaring, mens Eriksen var klubbens førstevalg. Det har Zidane dog ikke været enig i.

Overfor Ekstra Bladet var Christian Eriksen i landsholdslejren for en sjælden gangs skyld åben om sin situation og sagde, at han gerne ville prøve noget nyt.

Fokus på ferie

Efter 5-1-sejren over Georgien var han lidt mere forbeholden.

- Fokus er på ferie, og jeg har vist sagt, hvad der skulle siges i den ombæring. Ikke flere bomber i denne omgang. Det venter vi lidt med, sagde han.

Christian Eriksen har haft endnu en god sæson for Tottenham med hvem han nåede Champions League-finalen. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Om det hænger sammen med, at han har fået en melding fra Madrid om, at han ikke længere er ønsket, skal være usagt.

Til gengæld bliver der talt Paul Pogba i den spanske hovedstad.

Den 26-årige franske verdensmester, som United i 2016 hentede i Juventus for svimlende 105 mio. euro – svarende til 784 mio. kr. – er steget i pris siden da.

Og det er den væsentligste årsag til, at han ikke er røget afsted endnu. For United skal efter sigende tage sig godt betalt.

150 mio. euro – eller 1.1 mia. danske kroner er prisen steget til. Men nu er han selvfølgelig også blevet verdensmester siden sidst.

Klar med seksårig aftale

Et beløb der angiveligt er alt for højt for Real.

En ikke uvæsentlig pointe er, at Pogba som så mange andre i branchen nok gerne vil spille for Zinédine Zidane. Det faktum skal så også trække læsset, for han skal sandsynligvis gå ned i løn, hvis han skifter. Til gengæld er Real indstillet på at tilbyde en seksårig kontrakt til den 26-årige stjerne.

Og selvom United fortsat er en storklub, så må det trække voldsomt i en mand som Pogba at komme til Bernabéu fra en klub, der end ikke formåede at kvalificere sig til Champions League i indeværende sæson.

Foreløbig har der været gang i kontraktunderskrivelserne. Det er efterhånden længe siden, Éder Militão blev hentet i FC Porto, mens blækket endnu ikke er tørt efter aftalerne er blevet underskrevet med Luka Jovic og Eden Hazard.

Og så fik Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, jokket i spinaten og afsløret, at Ferland Mendy også er på vej mod den spanske hovedstad.

