Zidane slagter sine egne efter choknederlag

Real Madrid-træner Zinedine Zidane holder ikke igen med kritikken af sit holds præstation søndag.

Her tabte Real Madrid 1-2 på udebane til Real Betis efter en præstation, som ifølge franskmanden dårligt kunne have været værre.

- I dag manglede vi alt. Det var den dårligste kamp i hele sæsonen, sagde Zidane efter kampen.

- Vi manglede energi, kreativitet, boldbesiddelse og angrebsiver. Vi gjorde ikke noget rigtigt i anden halvleg.

- Vi lavede mange fejl, gav bolden væk, og når man ikke er på sit bedste, kan det hele blive meget svært.

Marcelo i græsset under kampen mod Real Betis. Foto: CRISTINA QUICLER/Ritzau Scanpix

Der var stor jubel på Santiago Bernabeu, da Real Madrid for en uge siden besejrede Barcelona og stødte ærkerivalen fra førstepladsen.

Men en uge senere er den spanske hovedstadsklub tilbage på andenpladsen i Primera Division efter det, der må betegnes som en ordentlig dukkert for hovedstadsklubben.

Et sent mål af indskiftede Cristian Tello afgjorde søndagens kamp, og presset stiger fortsat på Madrid-træneren.

- Vi fortjente ikke at vinde. Det er virkelig et slag for os, og vi er nødt til at analysere det hele, tilføjede Zidane.

- Vi havde en meget dårlig dag, men det kan altid ske. Vi må ikke lade os gå for meget på af dette nederlag, men vi kan heller ikke være tilfredse.

- Vi kommer videre efter dette, og vi ved, at vi kan finde løsningerne, da vi har haft en god sæson indtil nu.

Næste weekend møder Real Madrid miniputten Eibar i Primera Division. Tirsdag 17. marts står holdet over for Manchester City på udebane i Champions League. Madrid tabte det første opgør 1-2.

