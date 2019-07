Zidane svinger kniven: Har ingen planer med ham!

I Real Madrid har man hentet spillere som Jovic og Hazard til klubben denne sommer, som selvsagt betyder, at der er nogle af de øvrige offensivspillere, der kommer i overskud i hovedstadsklubbens trup.



En af dem lader til at være Mariano Diaz, som heller ikke fik et eneste minut i Real Madrids første kamp International Champions Cup mod Bayern München, og cheftræner Zidane var klar i spyttet om Mariano i et interview med den spanske sportsavis Marca.



- Jeg har ingen plan for Mariano. Han træner med os, og jeg er nødt til at udtage et hold, lyder det fra Real Madrid-træneren, som dog åbner døren på klem for spilleren.



- Vi får at se, hvad der sker i den tredje kamp, fortæller Zinedine Zidane.



Problemet for Real Madrid-ledelsen skulle dog være, at Mariano Diaz slet ikke ønsker at komme videre fra klubben. Dog skulle der ifølge føromtalte sportsavis være nok af klubber, som vil have fat i ham.



Real Madrid kan dog ende med at blive glad for at se ham blive i klubben alligevel, da holdet er blevet ramt af en skade til Marco Asensio, som givetvis kan være ude i mere end et halvt år med en knæskade.



Gareth Bale kan også være en spiller, som kan ende med at blive som følge af Asensios skade.

