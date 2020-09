Zidanes iskolde afsked: - Jeg har ikke talt med ham

Gareth Bales skifte fra Real Madrid til Tottenham lader til at være det, man kalder en win-win situation.

Waliseren er tilfreds, I Tottenham er de lykkelige, og i Real Madrid skal Zinedine Zidane vist gøre sig umage for ikke at virke alt for begejstret over at være sluppet af med Bale.

Luften mellem Zidane og Bale har længe været på frysepunktet, og ifølge franskmanden var der heller ikke tale om en tårevædet afsked mellem de to.

Der var faktisk slet ingen afsked.

- Jeg har ikke snakket med ham, lød det fra Zidane på lørdagens pressemøde forud for klubbens sæsonåbner mod Real Sociedad.

Real Madrid-bossen undlod dog ikke - trods alt - at sende et par venlige ord mod London.

- Det, han har gjort her, er fænomenalt. Det kan ikke diskuteres, for han har vundet meget og vist sine kvaliteter.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: BERNAT ARMANGUE/Ritzau Scanpix

Gareth Bale skiftede til Real Madrid i 2013 og nåede at vinde fire Champions League-titler og to spanske mesterskaber. I sine syv år i klubben bidrog han med 105 scoringer og 68 oplæg i 251 kampe, men de seneste sæsoner har han langt fra været blandt Zidanes foretrukne.

Men det er ikke det dårlige forhold mellem de to, der har fået Bale til at vende hjem til Tottenham frem for at blive i Madrid, hævder Zidane.

- Jeg har ikke noget imod, at folk siger, at han skifter på grund af mig, for det gør han ikke. Det er mere kompliceret. Det, jeg kan fortælle jer, er, at vi ikke har haft nogen problemer med hinanden.

- Ingen kan tage fra ham, hvad han har opnået i Real Madrid. Vi har ikke haft problemer, og jeg ønsker ham held og lykke, siger Zinedine Zidane.

Forholdet mellem de to led et alvorligt knæk i forbindelse med Champions League-finalen mod Liverpool i 2018. Her var Bale bænket til fordel for Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Isco. Bale erstattede sidstnævnte efter en times spil og afgjorde efterfølgende finalen med to mål i 3-1-sejren over englænderne.

Tottenham har lejet Gareth Bale i Real Madrid i den kommende sæson med option på yderligere en sæson. Bales kontrakt med Real Madrid udløber i sommeren 2022, så det forventes ikke, at han kommer til at spille flere kampe i den spanske kongeklub.

Se også: Så skete det: Bale på plads

Se også: Corona-frygt før FC Midtjyllands CL-brag

Derfor blev det ikke 'Zanka'