Zinedine Zidane stopper i Real Madrid

Zinedine Zidane er færdig som cheftræner i Real Madrid.

Det oplyser klubben i en ganske kort pressemeddelelse, hvor det fremgår, at det er Zidanes egen beslutning at stoppe samarbejdet, og at klubben respekterer beslutningen.

Hverken Real Madrid eller Zinedine Zidane er kommet med en forklaring på, hvorfor franskmanden har valgt at forlade jobbet i utide. Kontrakten med Real Madrid løb frem til næste sommer.

- Det er nu tid til at respektere hans beslutning og vise vores taknemmelighed for hans professionalisme, dedikation og passion i alle disse år, og for hvad hans figur har repræsenteret for Real Madrid, lyder det.

Det sker efter en sæson, hvor Real Madrid måtte nøjes med en andenplads i La Liga og exit i Champions League-semifinalen mod Chelsea.

Rygterne om hans afgang har svirret et stykke tid og tog for alvor fart, da journalisten Fabrizio Romano sent onsdag aften skrev, at beslutningen var taget.

Det er anden gang, at 48-årige Zidane forlader Real Madrid før tid.

I 2018 kom opsigelsen som et lyn fra en klar himmel efter Champions League-triumfen, hvor Liverpool blev slået i finalen. Denne gang har der dog været forlydener om, at franskmanden kunne være på vej ud, ligesom Zidane også selv har leveret udtalelser, der kunne tolkes i den retning.

Dengang nåede Zidane dog blot ti måneders pause fra jobbet i kongeklubben, inden han vende tilbage og overtog jobbet fra Santiago Solari, der erstattede fiaskoen Julen Lopetegui efter få måneder.

Ifølge spanske medier er den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri og klublegenden Raul favoritter til jobbet, ligesom Antonio Contes afgang i Inter skulle have fået Real Madrid-toppen til at slikke sig om munden.