Spillede med Freddy Adu: - Næsten en joke

For cirka 15 år siden blev Freddy Adu udråbt som fodboldens nye megastjerne.

Amerikaneren underskrev som 13-årig en guldrandet sponsoraftale med Nike, som 14-årig tegnede han sin første professionelle kontrakt, og han blev den yngste debutant nogensinde i USA. Freddy Adu rakte for alvor ud efter stjernerne.

Og han kom aldrig i nærheden af at nå dem.

Hurtigt stod det klart, at talentet slet ikke rakte for Freddy Adu, og efter mislykkede ophold i klubber som Benfica, AS Monaco og Rizespor, røg han ud i glemslen. Fra 2015 til 2016 tørnede Adu ud for Tampa Bay Rowdies, og her spillede han blandt andre sammen med danske Martin Vingaard.

Han er bestemt ikke overrasket over, at Freddy Adu aldrig blev noget, der minder om en stjerne.

- Det var næsten en joke. Han var ikke en god spiller i bund og grund, og hans mentalitet var heller ikke god, siger Martin Vingaard til Superliga Hjørnet på Eurosport og tilføjer:

- Men det var da sjovt at spille sammen med ham, for jeg har også spillet Football Manager.

Martin Vingaard i aktion for HB Køge efter sin hjemvenden fra USA. Foto: Rune Mathiesen/Ritzau Scanpix

Freddy Adu er i dag 31 år, og han er stadig aktiv på fodboldbanen, men på et meget lavt niveau. Han tørner således ud for den svenske klub Österlen FF, der spiller i landets fjerdebedste række. I 2015 var han til prøvetræning i Randers FC, men kronjyderne kunne ikke bruge det tidligere stortalent.

