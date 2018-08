Sportsøkonom overbevist: Derfor er Ronaldo bedre end Messi

CR7. Cristiano Ronaldo er blevet til et brand på tre tegn.

Han kan noget, få andre sportsstjerner kan. Det viste det første døgn, efter at Juventus havde købt Ronaldo i Real Madrid.

Juventus solgte 520.000 trøjer med nummer 7 på ryggen og fik fire millioner flere følgere på de sociale medier i løbet af de første 24 timer efter købet af Ronaldo.

112 millioner euro (834 millioner kroner) kostede portugiseren, og Juventus skal også betale ham 30 millioner euro (223 millioner kroner) i løn om året.

Trods beløbene er det en fornuftig forretning for Juventus, vurderer Kenneth Cortsen, der er sportsøkonom og forsker ved University College Nordjylland.

- Han har enorm værdi. Ronaldo er uden sidestykke inden for fodboldøkonomien. Han er en marketingmaskine, og det har han været gennem lang tid.

- Han har formået at opbygge en enorm kommerciel værdi, som først og fremmest er manifesteret i præstationer på banen, siger Cortsen.

De nye Ronaldo-trøjer er blevet revet væk. Foto: Ritzau Scanpix / Isabella Bonotto.

At trøjerne bliver revet ned fra hylderne, og millioner af brugere på sociale medier rykker sig, fortæller noget om Ronaldo.

- Det er en indikator på, at spilleren ikke bare booster eller forøger den sportslige kvalitet, men også er i stand til at flytte kunder og markedsandele, for de klubber, han repræsenterer.

Ronaldo har enormt mange følgere på de sociale medier. Alene på Twitter har den tidligere Sporting- og Manchester United-spiller næsten 74 millioner følgere.

En spillers kommercielle værdi og brandstatus handler om spilleren, men også om de klubber og ligaer, han repræsenterer, forklarer Cortsen.

- Der er United-fans, der stadig følger ham i dag. Nu skaber han en ny scene og markedsplads for sig selv ved at repræsentere endnu en global topklub i et nyt land.

Ronaldo ses her score sit første mål for sin nye klub Juventus. Herefter løber klubbens fans på banen (Video: Juventus TV)

Differentierer sig fra Messi

- Ronaldo er ikke bange for at svømme imod strømmen, og branding handler om at skabe positive differentieringsfaktorer.

- Et klart differentieringspunkt er, at han repræsenterer topklubber i forskellige nationale fodboldligaer på topniveau i verden. Evner han at vinde tilsvarende titler i Juventus, så vil det løfte ham yderligere, mener Cortsen.

Han betegner Ronaldo som et dominerende sportsprodukt, som trives i rampelyset.

- Han differentierer sig fra Lionel Messi. Han er bedre til at stille sig til rådighed. Han trives med det og er dygtig til det. En ting er, at du gør det. Noget andet er, at du faktisk godt kan lide det.

- Han er meget strategisk i forhold til sin brandudvikling. Jeg ser Juventus-skiftet som en del af den proces. Han er fuldt bevidst om det, siger Cortsen.

Cortsen betegner Ronaldo som et dominerende sportsprodukt. Foto: Ritzau Scanpix / Massimo Pinca.

For Juventus' trøjesponsor, Adidas, er det også en gevinst, at Ronaldo er skiftet.

- Det er perfekt for Adidas. Det er gammel vin på nye flasker. De får en forklædning og forandring, der medfører en positiv udvikling omkring salg og kommercialisering, forklarer Cortsen.

Thomas Badura, der er direktør i sponsorrådgivningsfirmaet Sponsorpeople, vurderer også, at handlen kan blive en god forretning for Juventus.

- Han er en stor profil med meget stærke karakteristika. Han er elsket af mange, men der er også mange, der har det svært med ham. Han skiller vandene.

- Han er en af de spillere - hvis ikke den spiller - med højest kommerciel værdi overhovedet, siger Badura.

Selv om Ronaldo er 33 år, kan han stadig tiltrække store sponsorer.

- Det er meget sandsynligt, at der er sponsorer, der vil kigge på ham nu og bruge ham i karrierens efterår og udnytte det navn, han har opbygget.

- Så på den måde er der stadig et kæmpe kommercielt potentiale i Ronaldo på grund af det brand, han har bygget op, siger Badura.

