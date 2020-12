Ståle afslører: Afviste crazy tilbud

- Det passer fint for mig og min karriere nu at blive landstræner for Norge, forklarer Ståle Solbakken

Siden Ståle Solbakken blev fyret fra FC København 10. oktober, har han fået en del tilbud den seneste halvanden måned.

Flere af dem var af helt speciel karakter, afslørede Ståle Solbakken torsdag ved middagstid, da han blev præsenteret som norsk landstræner fra på mandag.

- Jeg fik mange mærkelige og crazy tilbud. Men jeg fik to tilbud, som jeg overvejede. Det var én klub og ét landshold. Det var attraktive tilbud, siger Ståle Solbakken, der forklarer, hvorfor han sagde nej til pengene og valgte hjemlandet og en klart lavere løn.

- Efter seks år som træner og sportsdirektør i FCK, passer det rigtig fint for mig at blive landstræner nu. Jeg er meget motiveret for jobbet. Nu fik jeg chancen, og de havde nok ikke spurgt mig igen, siger Ståle Solbakken på det digitale pressemøde.

Den nyudnævnte norske landstræner var ikke med på pressemødet på Ullevaall, fordi han sidder i Hamar i hjemmekarantæne.

Ståle Solbakken tiltræder mandag som norsk landstræner. Han får svært ved at kvalificere Norge til VM. Han har fået en aftale til og med sommeren 2024. Foto: Lars Poulsen.

Aftale hurtigt på plads

Kontakten fra det norske fodboldforbund blev skabt for én måned siden. Parterne blev enige om at genoptage dialogen, da landskampene i november var overstået.

Herfra gik det stærkt med at få en aftale på plads. Lars Lagerbäck, der havde kontrakt to år til, røg ud. Det norske forbund benyttede en klausul i aftalen til at stoppe samarbejdet nu.

Solbakken slår fast, at de økonomiske forhandlinger med det norske fodboldforbund slet ikke blev en udfordring.

- De forhandlinger blev afsluttet meget hurtigt. Vi fandt hurtigt frem til en aftale, forklarer Ståle Solbakken.

Den nye norske landstræner vil ikke svare på, om han har en klausul i sin kontrakt, der betyder, han kan rejse, hvis der dukker et attraktivt klubtilbud op lige pludselig.

- Kontrakten forbliver mellem forbundet og mig. Nu ser jeg frem til at begynde i jobbet mandag, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken lavede sin slutpakke med FCK dagen efter, han blev fyret. Han skal derfor ikke modregnes i løn, efter han nu er blevet norsk landstræner. Foto: Lars Poulsen.

Ingen modregning

På pressemødet afslørede Ståle Solbakken, at han økonomisk ikke skal modregnes i forhold til den slutpakke, han lavede med FC København oven på fyringen.

- Jeg har intet udestående med FCK. Alt det økonomiske med FCK blev ordnet på en meget professionel måde i løbet af 24 timer efter fyringen, siger Ståle Solbakken.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at nordmanden forhandlede en aftale i land, der sikrede ham et beløb i niveauet 23-25 mio. kr.

Ståle Solbakken har fået en fireårig aftale og tiltræder mandag, når lodtrækningen til VM-kvalifikationen finder sted.

- Jeg kunne godt tænke mig at møde Danmark i VM-kvalifikationen. Danmark har et meget spændende landshold.

- Og vi er jo ikke i samme seedningslag, så det kan være vi mødes igen i Parken, siger Ståle Solbakken med et skævt smil.

