Stadsgaard: Her kan alt ske

Regler i '1000 på spil'

Denne udgave af '1000 på spil' er en dyst på tværs af de europæiske klubturneringer.

Deltagerne starter med 1000 fiktive kroner og skal herefter forsøge at få disse til at yngle mest muligt - og slå de andre.

I konkurrencen må de spille sammenlagt maksimalt 100 kroner på en til to kampe fordelt over en til to væddemål på hver europæisk kampdag.

Stillingen opgøres løbende på skærmen fra program til program.