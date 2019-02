Stakkels Neymar: Græd i to dage over skade

- Denne gang havde jeg virkelig svært ved at komme over det. Jeg brugte to dage på at græde, siger stjernen, der dermed næppe gør noget godt for sit image som tudeprins

Jo, det var da forbandet ærgerligt for Neymar, at han sidst i januar brækkede foden i Paris Saint Germains pokalkamp mod Strasbourg.

Men at han nu fortæller, at han bagefter tudede i hele to dage over sit uheld, vil nok ikke gøre ret meget godt for det image, han i mange fodboldfans’ øjne løber rundt med, nemlig som en decideret tudeprins.

Tårerne løb ikke mindst, fordi det er anden gang, han brækker foden på samme sted. Sidste år var det ved at koste ham VM-deltagelsen for Brasilien.

- Denne gang havde jeg virkelig svært ved at komme over det. Jeg brugte to dage på at græde, siger han til ifølge BBC til den brasilianske tv-kanal Globo.

Stjerneangriberen er ude indtil april med et brud, der med hans egne ord er mere kompliceret end sidst.

- Første gang sagde jeg til mig selv, at jeg ville have en operation så hurtigt som muligt. Jeg var ikke for alvor ked af det.

Sidste år sad Neymar udenfor i tre måneder efter operationen, før han scorede to VM-mål for Brasilien.

Denne gang har læger valgt en konservativ behandling af bruddet i foden i stedet for endnu en operation.

Han vil ikke være med i PSG’s returkamp i Champions League 6. marts hjemme med Manchester United, men den klarer holdkammeraterne såmænd nok uden ham efter en 2-0 sejr på Old Trafford.

