Stjerne anholdt efter Messi-opvisning

Han var søndag aften på stadion og frydede sig som alle andre i USA over Lionel Messis tilstedeværelse, da argentineren og Inter Miami besejrede Los Angeles FC i Californien.

Så forlod Julio Urías BMO Stadium og blev anholdt kort tid efter i Exposition Park, der nærmest læner sig op ad stadion.

En stor profil

Urías røg ind bag i en politibil og kørt med på stationen, hvor han blev sigtet for såkaldt 'domestic violence' - vold i hjemmet.

Politiet har været yderst sparsomme med detaljer.

27-årige Urías er pitcher for baseballboldet Los Angeles Dodgers og en stor profil for det berømte hold.

Urías mod Miami Marlins 19. august. Foto: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Ledelsen har ikke været særligt gavmilde med informationen vedrørende Urías. De har blot sagt, at der har været en episode med ham.

Og så sagde Dodgers-manager Dave Roberts forud for afrejsen til Miami, hvor de møder Marlins i tre testkampe:

- For os er det dag for dag. Jeg gider ikke spekulere for meget frem i tiden. Man lærer visse ting, som tiden går. Man lærer, at det nogle gange er lettest at tage den dag for dag, siger Dodgers-manageren uden at gå i detaljer med noget som helst overhovedet.

- Jeg har talt med holdet. Jeg tror, alle er klar over det og tænker det samme. Det er meget uheldigt. Jeg tror ikke, alle kender hele sandheden. Men vi forsøger at fokusere på det, der ligger foran os, siger han.

1. september spillede han mod Atlanta Braves. Foto: Ronald Martínez/AFP/Ritzau Scanpix

Urías, hvis kontrakt udløber efter denne sæson, tjener tæt på 100 millioner kroner i Dodgers. Han er ikke med i Florida, selvom han allerede mandag morgen var ude igen efter at have betalt kaution på 50.000 dollars.

Ikke første gang

^Han skal møde i retten 27. september.

Det er ikke første gang, Urías er blevet anholdt.

I maj 2019 var der også ballade i privaten, og han fik 20 spilledages karantæne af ligaen, dog uden at han blev dømt for noget. I stedet gik han med til et års rådgivning og slap derfor for videre tiltale.

Året efter var hans præstationer stærkt medvirkende til, at Dodgers vandt World Series i den som følge af coronapandemien forkortede sæson.