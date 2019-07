Stjerne bag skræmmende stalking: Sendte 100 beskeder om dagen

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her.

100 beskeder om dagen på Whatsapp og e-mail, var hvad Anthony Stokes udsatte sin daværende ekskæreste Eilidh Scott for.

Stokes dukkede også op på kærestens adresse sent om natten, og han kontaktede også svigermor May Scott.

Det lader dog ikke til at have ødelagt kærligheden helt mellem det tidligere par, der nu, i følge Anthony Stokes forsvarsadvokat, Michael Gallen, vil lægge fortiden bag dem. Det skriver Daily Mail.

Parret har et barn på to år sammen. Og Stokes indrømmede i retten i Hamilton, at han har stalket Eilidh Scott og May Scott i perioden fra juli sidste år til februar måned i år.

Det blev også afsløret i retten, at Stokes har brugt seks forskellige telefoner, hvoraf den ene var med et internationalt nummer, som han brugte til at kontakte Eilidh Scott på. Det fortæller Lynn McFauld, der var talsperson i retten.

- I juli befandt hun(Eilidh Scott, red.) sig på en venindes adresse til en hyggeaften med pigerne, og modtog en masse opkald, tekstbeskeder, Whatsapp og Facetime-beskeder fra den tiltalte, men nægtede at besvare dem, fortæller Lynn McFauld yderligere.

Samme aften besøgte Stokes også svigermoren, der oplevede ham råbe gennem dørsprækken og opføre sig ustyrligt.

- Hun(red. Eilidh Scott) sendte senere en besked, der sagde: Du stalker mig, lad mig være i fred. Og senere modtog hun et svar på mail, hvor der stod: Undskyld for min reaktion i aften, jeg elsker dig bare for højt og det gik over gevind i aften.

- Jeg har diskuteret detaljerne med ham(red. Anthony Stokes), og han er pinlig over hans opførsel over for moren til sit barn.

- Han undskylder og de er begge friske på at lægge det bag dem, fortæller Stokes forsvarsadvokat, Michael Gallen.

