Stjerne flået af holdet

Først var det Arsenal, nu er det Fenerbache.

Mesut Özil er efterhånden ekspert i at gøre sig uvenner med træneren, i den klub han spiller for.

I tyskerens sidste tid hos Arsenal kom han i unåde med Arsenal-manager Mikel Arteta og spillede ikke et eneste minut de sidste seks måneder i klubben.

Og nu er den gal igen.

Denne gang er den 33-årige offensivspiller blevet frasorteret af Fenerbache-træner Ismail Kartal på trods af, at han er holdets helt store stjerne.

Det skriver flere medier heriblandt Sky Sports.

Mesut Özil bar ellers anførerbindet i holdets seneste kamp mod Konyaspor, men blev flået ud i pausen, og nu er han blevet ekskluderet fra førsteholdstruppen.

Den præcise årsag vides ikke, og Fenerbache er kun kommet med en kort pressemeddelse, hvori de skriver, at både Mesut Özil og Ozan Tufan er blevet ekskluderet.

Det skulle ellers have været et romantisk-retur til Fenerbache, som var Özils barndomsklub, men tingene er langt fra gået, som tyskeren havde håbet.

Den tidligere verdensmester har ellers bidraget med ni scoringer og tre assists på tværs af alle turneringer for sin barndomsklub, men uregelmæssig spilletid har frusteret den tidligere Arsenal og Real Madrid-profil.

Kort før årsskiftet var Fenerbaches præsident, Ali Koc, ude og snakke omkring Özils utilfredshed og her fortalte han, at Özil skulle koncentrere sig om sit spil på banen for Fenerbache, men at klubben også skulle finde ud af, hvordan de får mest ud af ham.

Indtil videre er det dog ikke lykkedes og nu er det altså gået så galt, at Özil ikke engang er med i truppen længere.

