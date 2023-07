Stjerne har traumer: - Blev misbrugt af mors ven

I et stort interview i programmet The Overlap åbner Dele Alli op om sit liv og fodboldkarriere.

Her fortæller Dele Alli, at han har døjet med traumer fra sin barndom i hele karrieren, hvilket blandt andet har ført til misbrug af sovepiller. Læs mere om misbruget her.

Dele Alli fortæller, at traumerne stammer fra, da han som seksårig blev misbrugt derhjemme.

- Da jeg var seks år gammel, blev jeg misbrugt af min mors ven, der var i huset meget, da jeg var lille, for min mor var alkoholiker, fortæller Dele Alli og må tage en pause for at holde tårerne tilbage.

- Så blev jeg sendt til Afrika for at blive disciplineret, og så blev jeg sendt tilbage. Jeg begyndte at ryge som syvårig, og som otteårig begyndte jeg at sælge stoffer.

- En person sagde til mig, at de aldrig ville stoppe en lille dreng, så jeg cyklede rundt med en rygsæk med stoffer i.

- Da jeg var 11, blev jeg hængt ud fra en bro af en person i nabolaget. Som 12-årig blev jeg bortadopteret.

- Det var en fantastisk familie, jeg kom til. Det var nogle fantastiske personer, der har hjulpet mig en masse. Det var svært for mig at åbne op for dem, for jeg var bange for, at de ville skille sig af med mig, fortæller Dele Alli.

Dele Alli er lige nu på kontrakt i Everton, hvor han har udløb om et år.