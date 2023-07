Stjerne indrømmer misbrug: Var afhængig af sovepiller

Dele Allis fodboldkarriere har taget sig noget af en drejning, og den engelske midtbanespiller åbner nu op om de problemer, han har døjet med.

I et langt interview med Gary Neville til kanalen The Overlap fortæller Dele Alli om sine problemer.

Den tidligere Tottenham-stjerne fortæller, at han har været afhængig af sovepiller, og at han for nyligt har været gennem afvænning.

- Det har stået på i lang tid, uden jeg rigtig lagde mærke til det. Jeg gjorde ting for at bedøve mine følelser, men jeg vidste ikke, at det var derfor, jeg gjorde det.

- Jeg drak og gjorde ting, som et menneske nu gør, men hvis man misbruger det, og man ikke gør det for nydelsen, men fordi man flygter fra noget, så tager man skade af det.

- Sådan startede det, men så blev jeg afhængig af sovepiller, og det er et problem, som jeg ikke er den eneste, der har. Der er flere i fodbold, der har problemet, end man lige tror.

- Med vores stramme program, hvor man skal tidligt op, efter man har haft en masse adrenalin i kroppen efter en kamp, så virker det godt, men det bliver et problem over tid, fortæller Dele Alli.

Foto: JORGE SILVA/Ritzau Scanpix

Traumer fra barndommen

Englænderen fortæller også, at han har døjet med traumer fra sin barndom, og at han for nyligt kom ud af afvænning.

- Det er svært at snakke om, for det er sket for nyligt, og det er noget, jeg har skjult i lang tid, og jeg er bange for at tale om det.

- Da jeg kom tilbage fra Tyrkiet, fandt jeg ud af, at jeg skulle opereres, og jeg var et dårligt sted mentalt, så jeg besluttede mig for at tage til et afvænningssted, der kunne hjælpe med mine mentale problemer og traumer.

- Det var på tide for mig at få hjælp. Man kan ikke blive tvunget til at tage til afvænning, det er noget, man selv skal beslutte sig for, hvis det skal virke.

- Jeg var fanget i en dårlig cyklus, og jeg var afhængig af ting, som ikke gjorde noget godt for mig.

- Jeg var i afvænning i seks uger, og det var et fantastisk sted, hvor de virkelig var støttende, så jeg er meget taknemmelig over det, fortæller Dele Alli.

Det er tre uger siden, at Dele Alli kom ud af afvænningsopholdet i USA, og han fortæller i interviewet, at han aldrig har haft det så godt, som han har det nu.