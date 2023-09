Stjerne revser saudi-transfere: - Pinligt!

Pinligt!

Så kontant er meldingen fra Real Madrids stjerne-playmaker Toni Kroos om fodboldspillere, der fravælger europæiske topklubber for saudiarabisk fodbold.

Det kommer kølvandet på, at Celta Vigos lovende, 21-årige midtbanespiller, Gabri Viega, fravalgte de italienske mestre, Napoli, for det søde liv i saudiarabiske Al Ahli.

Her kom Kroos til tasterne, da transferjournalisten Fabrizio Romano kunne erfare, at spanieren skiftede klub. 'Pinligt,' skrev han i kommentarfeltet i den ombæring.

Gabri Viega er blot en af mange stjerner, der tager til saudiarabiske himmelstrøg for at fortsætte sin fodboldkarriere.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino, Sergej Milinkovic-Savic, måske også Liverpools Mohamed Salah...

Ja, du forstår tendensen.

Kun for pengenes skyld

Kroos har for nyligt i sin podcast 'Einfact mal Luppen' udtalt, at han ikke er fan af, at unge spillere tager til Saudi-Arabien ligesom Viega.

- Alle tager derned for pengenes skyld. Du må selv vurdere, om det er en god eller dårlig ting, sagde han.

- Men jeg har et problem med unge spillere med topkvalitet, som spiller i topklubber i Europa, som gør det. Det er jeg ikke fan af. Det sætter et utroligt dårligt eksempel for unge spillere med, at motivationen er penge.

Kroos understreger, at spillere, der tager til Saudi-Arabien, er 'dårlige rollemodeller'.

- Det er ærgerligt for alle, som nedprioriterer sine sportslige ambitioner i en top-fodboldalder. For mig kendetegner det ikke en god rollemodel, og det er et faresignal for fremtidens fodbold, sagde han.