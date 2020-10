Stjerne skifter klub - tjener mindre end en dansk SU

Robinho har helt sikkert nok på kistebunden efter en lang karriere i klubber som Real Madrid, Manchester City og AC Milan. Og den 36-årige brasilianer får brug for sin opsparing.

Hans nuværende løn tillader nemlig ikke de store udskejelser.

Robinho er vendt hjem til barndomsklubben Santos efter senest at have repræsenteret Istanbul Basaksehir, og klubben oplyser, at angriberen har skrevet under på en fem måneder lang aftale til en månedsløn på 1.500 brasilianske real - svarende til 1.700 kroner.

Til sammenligning får en udeboende studerende på en videregående uddannelse i Danmark 6.243 kroner i SU, så det er virkelig et symbolsk beløb, Robinho arbejder for i sin barndomsklub. Brasilianeren er dog så godt polstret fra fortiden, at han med sikkerhed slipper for at leve af pasta og havregrød - modsat den studerende i Danmark.

Hovedpersonen fastslår, at penge er en ubetydelig ting for ham i denne sammenhæng.

- Dette har altid været mit hjem. Mit mål er at hjælpe på og uden for banen, så Santos FC kan vende tilbage til toppen. Det er en vidunderlig følelse at være tilbage, siger Robinho til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Santos FC er i en vanskelig økonomisk situation, så tiden er inde til, at de, der kan gøre noget, også gør noget. Jeg vil altid gerne hjælpe den klub, der har givet mig alt. Jeg spiller for en minimal løn, men det vigtigste for mig er at være tilbage.

Robinho har tørnet ud for Santos FC i tre omgange. Han indledte sin karriere i den brasilianske klub, og det var fra Santos, han i 2005 blev solgt til Real Madrid. Den spanske kongeklub betalte 180 millioner kroner for 15 år siden.

