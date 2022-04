Stjerne stopper på landsholdet

Den italienske forsvarsspiller Giorgio Chiellini har snart spillet sin sidste kamp for det italienske landshold. Det oplyser han selv

Han er 37 år gammel og har været en fast del af det italienske nationalmandskab i mange år.

Nu er det snart slut.

Fodboldstjernen Giorgio Chiellini siger mandag til Dazn efter Juventus' 2-1-sejr over Sassuolo i Serie A, at han stopper på landsholdet, når Italien i juni møder Argentina i en venskabskamp på Wembley i London.

- Jeg siger farvel til landsholdet på Wembley, hvor jeg oplevede højdepunktet i min karriere ved at vinde EM, siger Chiellini med henvisning til Italiens finalesejr over England 11. juli sidste år.

- Jeg vil gerne sige farvel til Azzuri (som Italiens landshold kaldes, red.) med et godt minde. Det bliver helt sikkert min sidste kamp for Italien.

Giorgio Chiellini i duel med Romelu Lukaku. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Italiens fejlslagne forsøg på at kvalificere sig til dette års VM i Qatar ser ud til at have fremskyndet Chiellinis beslutning.

Den erfarne italiener er sammen med Andrea Pirlo nummer fem på listen over spillere med fleste kampe for Italien: 116. Kun Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro og Gianluigi Buffon har spillet flere.

Trods det snarlige stop på landsholdet er forsvarsspilleren uafklaret med, hvorvidt han fortsætter karrieren på klubplan med storklubben Juventus.

- Min kærlighedsaffære med Juventus slutter ikke, og det vil den aldrig gøre. Men fra nu af og indtil slutningen af sæsonen er jeg selvfølgelig nødt til at evaluere det hele og tale med min familie om, hvad der er det bedste at gøre, siger Chiellini.

- Det var det samme sidste sommer. Jeg tog noget tid og skrev ikke under på en kontrakt, før EM var slut. I min alder kan man ikke kigge langt ud i fremtiden, men det er kun naturligt. Alt er godt.

Giorgio Chiellini har på grund af flere skader kun spillet 18 kampe for Juventus i Serie A i denne sæson.

