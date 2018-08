Stjernen føler sig misbrugt: Får ægteskabet opløst

Det var et drømmebryllup.

Sådan skrev den tyske avis, Bild, da den tyskfødte tyrkiske landsholdsspiller Hakan Calhanoglu blev gift for femten måneder siden med Sinem Gündogdu.

Nu er ægteskabet opløst, og den målfarlige midtbanespiller har forladt Bundeligaen og Bayer Leverkusen for at spille videre med stor succes i Milan.

Selv om han er født og opvokset i Mannheim, valgte han modsat en Mesut Özil, født i Gelsenkirchen, at spille for Tyrkiet og ikke Tyskland.

Det korte ægteskab blev åbenbart alt andet end lykkeligt, og nu har Hakan Calhanoglu offentliggjort et brev på Twitter, hvor han slår fast, at han overhovedet ikke vil have kontakt med eks-konen.

Han skriver i brevet:

- Jeg havde besluttet ikke at kommentere skilsmissen - med respekt. Men min stilhed er blevet misbrugt, og det antages, at alt er min skyld. Nu har jeg besluttet at komme frem, fordi min og min families ære er blevet tilsmudset



- Jeg vil få en uigenkaldelig skilsmisse, fordi noget seriøst, noget utilgiveligt er sket - noget der ikke vil tillade en tilbagevenden.

- Hvis ægteskabet havde født nogen, ville jeg selvfølgelig have taget mit ansvar. Men jeg vil ikke have nogen kontakt med min eks-kone eller hendes familie. Jeg vil vente på forsøget for at forklare, hvad der er sket. Så når du kommer til at kende sandheden, vil du forstå mig, skriver Hakan Calhanoglu i det opsigtsvækkende brev.

Det er ikke første gang, at Hakon Calhanoglu har haft svært udenfor grønsværen.

For nogle år siden blev Hakan Calhanoglu sammen med landsholdskollega truet med en pistol af en medspiller (Foto: AP)

For nogle år siden blev han sammen med Borussia Dortmunds Ömer Toprak i forbindelse med VM-kvalifikationskamp mod Holland truet med en pistol af landsholdskollega Gökhan Töre og en af dennes kammerater.

- Han (Töre red.) var rasende, og jeg gik i panik. Hans ven tog et våben ud af sin jakke og sagde til Ömer (Toprak, red): Læg dig ned, ellers skyder jeg dig, fortalte den dengang 20 årige Hakan Calhanoglu til Bild.

Det dramatiske optrin udspillede sig efter, at de tyrkiske landsholdsspillere havde været på natklub, men det var tilbage på spillernes hotel, at Gökhan Töre og vennen trak pistolen.

Efterfølgende valgte de to truede spillere ikke at spille for Tyrkiet, så længe Gökhan Töre var en del af Tyrkiets landshold.

