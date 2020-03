Stjernen gifter sig med ekskonens niece

Hulk har giftet sig med sin ekskones niece, som han bekræftede at have et forhold til i december sidste år

Det vakte opsigt og stor opstandelse, da brasilianske Hulk i december sidste år bekræftede, at han havde indledt et forhold til sin ekskones niece Camila Angelo.

Nu har den 33-årige angriber, der både tjener til dagen og vejen i kinesiske Shanghai SIPG, valgt at gifte sig med ekskonens to år yngre niece, skriver flere brasilianske medier.

Det fremgår desuden af Hulks Instagram-konto, hvor der er offentliggjort billeder af vielsesringe, mens det portugisiske ord for gift, 'Casado', pryder angriberens biografi på samme sociale medie.

Ifølge brasilianske medier skyldes vielsen dog ikke kun, at de to er forelskede i hinanden. Det skulle således også være en genvej for Camila Angelo til at få et visum, så hun kan blive boende i Kina med sin mand.

Hulk, der også går under navnet Givanildo Vieira de Sousa, forlod sin kone gennem 12 år, Iran Angelo, i juli sidste år og indledte få måneder senere et forhold til hendes niece.

Brasilianerens nye hustru lægger også jævnligt billeder op af de to, hvor man kan se dem iført matchende ringe.

Hulk skiftede til Kina fra russiske Zenit i sommeren 2016, selvom europæiske storklubber stod klar til at overtage ham.

Han fik sit gennembrud i portugisiske Porto, inden han rejste til Rusland og Kina. På cv'et har han desuden 48 landskampe og 11 mål for det brasilianske landshold.

Hulk i aktion for sin kinesiske klub. Foto: Liu jianmin/Ritzau Scanpix

