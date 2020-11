Stjernen i trafikulykke: Stabil på hospitalet

Søndag morgen ramte en bus sammen med Samuel Eto'os bil i hjemlandet Cameroun.

Eks-angriberen blev straks kørt til hospitalet, hvor hans tilstand er stabil. Det skriver flere medier - heriblandt BBC og Goal.

Den tidligere FC Barcelona- og Inter-stjernes bil har dog fået en anden hård medfart. Hele den forreste del af bilen fik store skader, da den blev ramt af bussen.

Han var på vej hjem fra et bryllup, da ulykken skete tæt på havnebyen Douala, som er Camerouns største by.

Eto'o er en af de største legender i Camerouns landsholdshistorie - hvis ikke dén største.

Den 39-årige stjerne har scoret 56 gange i 118 landskampe, mens han også har spillet for storklubber som Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea.

Han formåede blandt andet at vinde The Treble - både Champions League, mesterskabet og pokalturneringen - to sæsoner i træk. Først med Barcelona i 2008/2009-sæsonen og sæsonen efter med Inter.

