Stjernen reagerer efter sex-anklage

Tidligere Tottenham-stjerne Victor Wanyama vil lægge sag an mod en kvinde, der påstår, at hun har fået penge af ham for sex

En 19-årig kenyansk kvinde har i en live-video på Instagram påstået, at hun har fået 700.000 kenyanske shillings (40.900 kr.) af Victor Wanyama for at have sex med ham.

Nu tager den tidligere Tottenham-stjerne og nuværende Montreal-spiller afstand fra beskyldningerne i et brev, han har lagt op på Twitter.

'Jeg ønsker fuldstændigt at lægge afstand fra indholdet af denne ærekrænkende video. Påstandene fremsat deri er en total fabrikation og i bedste fald et billede af producentens fantasi.'

'Jeg har aldrig mødt nogen fra videoen. Jeg fordømmer kraftigt både kvindens handlinger i videoen og udgiveren af videoen, Arthur Mandela', skriver han.

Den kenyanske landsholdsanfører mener, at videoen er lavet i et forsøg på at få flere følgere på Instagram - både for bloggeren Mandela, der har lagt videoen op, men også for kvinden Shakila, der kommer med påstanden.

Shakila har også påstået, at hun har fået penge for at have sex med flere andre kenyanske kendisser - blandt andre rapper Khaligraph Jones. Det har hun dog efterfølgende trukket tilbage.

'Papa Jones, undskyld. Resten, der var nævnt, var sande', skriver hun på Instagram.

Victor Wanyama vil nu gå rettens vej.

'Jeg er parat til at gå meget langt for at beskytte mit gode navn og karakter.'

'Jeg har bedt mit juridiske team om at følge alle tilgængelige retsmidler.'

