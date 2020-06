Stjernernes 'trylledrik': Derfor gør de det

Du har muligvis set Lionel Messi og Luis Suarez komme spankulerende med en stor kop ubekendt drikkelse før en kamp.

I et brunt krus med et stål-sugerør sipper de og mange andre på drikken, der synes at være en form for mirakel-kur.

Der er tale om den sydamerikanske mate-te, som har været populær i Sydamerika i århundreder.

Og siden Messi, Suarez og flere andre spillere fra kontinentet er kommet til Europa i stor stil de senere år, har drikken vundet indpas i først Premier League og siden Superligaen.

Her er FC Midtjyllands Sory Kaba blandt andet blevet udspurgt til teen af TV3 Sport.

Også Diego Maradona tog drikkelsen med sig fra Argentina, da han kom til FC Barcelona. Privatfoto

Præstationsfremmende

Teen indeholder en stor mængde koffein, ligesom den er fuld af antioxidanter, vitaminer og mineraler.

Til sammen er det en præstationsfremmende cocktail, spillerne indtager, skriver ernæringsfysiolog ved Team Danmark Majke Jørgensen til Ekstra Bladet.

'Koffein er et veldokumenteret præstationsfremmende middel, der virker ved dels at ændre opfattelsen af træthed og anstrengelsesgrad og dels påvirker træthedsudviklingen på muskulært niveau.'

'Studier har påvist en præstationsfremmende effekt ved forskellige arbejdsintensiteter, og også ved såkaldte intermittente sportsgrene som fodbold,' skriver hun blandt andet.

Der er altså noget at hente for de spillere, der har fået øjnene op for super-teen.

Alligevel er der nok ikke tale om noget gennembrud inden for kosttilskud, lyder det fra Majke Jørgensen.

Hvad er mate te? En nationaldrik

Mate te er en af de mest populære drikke i Sydamerika og sågar nationaldrikken i Argentina. Med sit høje indhold af koffein, 78 mg pr. kop, er den ideel som en opkvikker, ligesom den blandt andet bruges som en præstationsfremmende drik. Teen udvindes af planten yerba mate, som blev opdaget og udvundet før europæerne etablerede kolonier i Sydamerika i det 16. århundrede. En tradition, der blev fastholdt trods europæernes ankomst. I dag er det en vigtig eksportvare for Sydamerika, særligt i Argentina. De seneste fem års tid skal salget af teen være steget voldsomt. Den serveres gerne i en kop lavet af græskar, mens sugerøret er af stål. Kilde: matetea.dk Vis mere Luk

De to Barca-venner Luis Suarez og Lionel Messi ses hyppigt med mate te, før de går i omklædning til kamp. Privatfoto

Anbefaler andet

Selvom det har en opkvikkende effekt at drikke teen, er der nemlig ikke ligefrem en anbefaling at hente fra Majke Jørgensen.

'Man skal overveje, hvordan et eventuelt indtag og timing foregår mest optimalt. Her anbefaler vi typisk en dosis på 3 milligram pr. kilo kropsvægt cirka en time inden kampstart,' skriver hun.

I teen henter man omtrent 78 milligram koffein pr. kop, hvorfor en fodboldspiller i gennemsnit ville skulle hælde tre af de store kopper ned kort før kampstart.

Ikke et særligt optimalt indtag, lyder det fra Majke Jørgensen.

'Det vil for nogle kunne give mavegener at indtage en sådan mængde tæt på opvarmning og kamp,' skriver hun.

I stedet lyder anbefalingen fra Team Danmark at få et koffeintilskud fra tabletter, som er testet for renhed. For begge skal man dog være opmærksom, så man ikke får rodet sig ud i produkter, der figurerer på dopinglisten.

På det franske landshold er blandt andre Paul Pogba og Antoine Griezmann set med teen. PR FOTO/Eurosport

Spis almindeligt og varieret

I stedet for at omlægge sine drikkevaner og blive te-sluprer, kan man nøjes med det klassiske mad-råd om at spise sundt og varieret.

'Studier, der har set på atleters kostindtag, viser, at langt de fleste atleter er i stand til at møde anbefalingerne for vitaminer, mineraler og antioxidanter ved at indtage almindelig mad. Derfor vil min anbefaling også være at spise en varieret og sund kost,' skriver Majke Jørgensen.

