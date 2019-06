Stjerners løn offentliggjort: Zlatan sætter danskere til vægs

De fleste havde det på fornemmelsen, men nu er det helt officielt.

Svenske Zlatan Ibrahimovic er den bedst betalte fodboldspiller i den amerikanske fodboldliga Major League Soccer (MLS) nogensinde.

I amerikansk sport har man for vane at køre med åbne lønlister, og onsdag blev det så også muligt at få et komplet overblik over, hvad spillerne i MLS tjener netop nu.

Zlatan topper naturligvis listen med en årsløn på godt og vel 48 millioner danske kroner i LA Galaxy, efter svenskeren forlængede kontrakten i december sidste år. Inden da lød den årlige hyre 'blot' på ti millioner kroner, fremgår det af de nu offentligt tilgængelige dokumenter.

Hans nye løn gør ham ikke blot til den bedst betalte nuværende spiller. Ingen har nogensinde fået så mange penge for at spille fodbold i USA - ikke engang brasilianske Kaka, der måtte nøjes med i underkanten af 47 millioner kroner om året i Orlando City fra 2014-2017.

Nummer to på den aktuelle liste er Toronto FC's amerikanske landsholdsspiller Michael Bradley, der indkasserer små 40 millioner årligt, mens den tidligere Bayern München- og Manchester United-spiller Bastian Schweinsteiger indtager tredjepladsen med 37 millioner om året i Chicago Fire.

Wayne Rooney må nøjes med 23 millioner i DC United.

Bastian Schweinsteiger og Wayne Rooney tjener ganske fint i den amerikanske liga. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Det er dog værd at bemærke, at der udelukkende er tale om løn fra spillernes klubber, så sponsorindtægter kan lægges oveni.

Danske David Ousted kan grine knapt så meget, når han går i banken, men der tikker da trods alt 2,4 millioner kroner ind på kontoen om året. Det er lidt mere end Mathias Jørgensen, der skiftede OB ud med New York Red Bulls i vinterpausen. Han får lige på den gode side af to millioner kroner om året.

Du kan se hele listen og søge på alle spillerne her.

David Ousted i aktion for Chicago Fire. Foto: Kirby Lee/Ritzau Scanpix

