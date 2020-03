Stjernespiller færdig i topklub efter coronakritik

- Der er mere i livet end fodbold.



- Jeg føler mig utilpas og har ikke lyst til at spille fodbold i den her situation. Alle burde være hjemme hos deres familier og deres elskede i den her kritiske tid.



- Sæsonen burde aflyses, nu da verden står over for så turbulente tider.



Sådan skrev den tidligere stjerne i Chelsea og Real Madrid, John Obi Mikel forleden på sin Instagram-profil.

Kritikken omkring den manglende liga-aflysning gik ud til det tyrkiske fodboldforbund, der i weekenden gennemførte endnu en spillerunde i den tyrkiske liga, hvor Mikel er på kontrakt hos topholdet Trabzonspor.Tirsdag meddelte den tyrkiske storklub så - ud af det blå - at samarbejdet med John Obi Mikel er ophørt. Kontrakten er annulleret, og der er enighed om, at han færdig i klubben uden ret til at kræve løn for den sidste del af kontraktperioden.Dermed ligger det ganske meget i kortene, at årsagen skal findes i Obi Mikels utilfredshed med, at den tyrkiske liga på trods af den europæsike krise-tilstand har holdt fast i at gennemføre fodboldkampe i den bedste række - dog for tomme tribuner.Trabzonspor ligger pt nummer et i den tyrkiske liga, og John Obi Mikel har været en stor del af den succes med 19 kampe i sæsæonen.