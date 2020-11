- Stop al international fodbold!

Diverse landsholdsspillere har netop rejst verden rundt, og i den kommende uge venter både Champions League og Europa League, hvor spillerne igen rejser til nye lande.

Ifølge den tidligere danske landstræner Åge Hareide, der nu er cheftræner i Rosenborg, så bør al international fodbold stoppes.

- Ja, det synes jeg bestemt. Nations League er en fin turnering og meget god for interessen mellem kvalifikationsturneringerne. Men det ser ud som om, pengemaskinerne skal køre for en hver pris, siger Hareide til Adresseavisen.

- Nu burde vi stoppe al færdsel mellem landegrænser, siger Hareide og peger på, at også de europæiske cup-turneringer som Champions League og Europa League bør stoppes.

Lørdag er tre spillere fra den oprindelige norske landsholdstrup testet positive for corona - heriblandt Rosenborg-spilleren Markus Henriksen.

- Det er trist. Vi sender to raske spillere med landsholdet og en af dem bliver smittet. Sagen er trist for Norge, der mistede muligheden for at vinde Nations League-gruppen, og nu har den spredt sig til klubfodbolden.

- Nu håber vi, at drengene ikke bliver alvorligt syge, siger Hareide til VG.

Det norske landshold blev hårdt ramt af coronarestriktioner. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

I Norge har helsedirektør Bjørn Guldvåg også anbefalet et stop.

- Med den smitte vi har i Europa lige nu, så er det vanskeligt at tro, at en protokol vil være tæt nok. Vi ser, at stadig flere får smitte ind på sit hold, siger Guldvog til NRK.

Han har sendt sin anbefaling til både det norske fodboldforbund og til UEFA.

- Jeg forventer, at UEFA er en seriøs aktør, der varetager sundheden for spillerne og deres familier, siger helsedirektøren.

Senest er hele 16 spillere fra Uruguays landshold smittet med corona efer deres tur fra Europa hjem til Sydamerika, og sidste uge fik Norge aflyst to af deres landskampe på grund af landets strenge coronaregler.

Da Danmark spillede mod Sverige var 20 spillere ude på grund af corona - både smitte og på grund af isolation, men alligevel blev kampen spillet.

I den kommende uge spilles igen internationale kampe i Europa, når 32 hold i Champions League og 48 hold i Europa League tørner sammen rundt omkring i Europa.

Ugen efter sker det hele igen - og ugen efter igen, når FC Midtjylland får besøg af Liverpool. Men den kamp har der dog været tvivl omkring, da de engelske spillere skal i lang karantæne efter ophold i Danmark af frygt for den muterede minkvirus.

Senest har flere håndboldstjerner været fremme med bekymring om, at 32 lande fra hele verden skal samles i Egypten - de ser gerne en aflysning, som det kan læses lige her.

