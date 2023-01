Stor gevinst i vente: Derfor lokker nyt eventyr

Viktor Fischer er på vej mod et nyt eventyr.

Tiden i belgiske Royal Antwerp blev ikke stedet, hvor han fik karrieren på sporet.

Siden skiftet i sommeren 2021 har Viktor Fischer haft svært ved at finde det topniveau, han har haft tidligere i karrieren.

Viktor Fischer har haft det svært i Royal Antwerpen. Nu tyder alt på, at fremtiden ligger i AIK Stockholm. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix.

Og med blot 27 minutters spilletid i fire kampe i 2023, er det i sandhed værd at overveje sin fremtid.

Nu er Viktor Fischer på vej til AIK Stockholm. Svenske Sportbladet har skrevet historien, og det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger, at den 28-årige dansker kan have en fremtid i den svenske storklub.

Den helt store udfordring bliver den transfersum, som AIK Stockholm skal betale for Viktor Fischer. For efter at have betalt i niveauet 12 mio. kr. for halvandet år siden, vil belgierne ikke slippe ham gratis.

De vil have en transfer på et beskedent millionbeløb for at lade ham smutte.

Annonce:

Manuel Linberg, der er direktør og konstitueret sportschef, antydede lørdag efter en træningskamp mod Sollentuna, at AIK Stockholm er tæt på at hente en 28-årig nordisk spiller.

Når den svenske liga pludselig er interessant for Viktor Fischer, hænger det sammen med de skatteregler, som findes i Sverige.

Viktor Fischer kan drage stor skattefordel ved et skifte til AIK Stockholm, hvor han kan slippe med at betale artistskat. Foto: Lars Poulsen.

Lige som i Danmark har man i Sverige særbeskatning for udenlandske topidrætsudøvere. I Sverige kalder man det en artistskat, hvor udenlandske idrætsudøvere kan slippe med at betale beskedne 15 procent i skat af et såkaldt sign-on-fee.

Det vil mere præcist sige, at svenske klubber lokker udenlandske spillere med et relativt højt sign-on-fee, som kun skal beskattes med 15 procent plus nogle sociale bidrag.

Det betyder så, at månedslønnen er tilsvarende lavere. Men med den løsning har spilleren allerede sikret sig en stor del af den samlede lønpakke på forhånd.

AIK Stockholm sluttede på en skuffende femteplads i sidste sæson. Den svenske liga begynder 1. april.