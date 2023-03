Stor mystik: Stjerne kylet ud af sin agent

Agentbureauet World Soccer Agency har højest usædvanligt valgt at droppe den italienske West Ham-angriber Gianluca Scamacca.

Det skriver engelske Evening Standard.

Ifølge mediet har det italienske agentbureau, der huser stjerner som Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci og Edin Dzeko, valgt at afbryde samarbejdet med Scamacca grundet 'manglende tillid for et sundt og professionelt samarbejde'.

Uvished om årsagen

Hvad der helt konkret ligger til grund for agenturets beslutning, meldes der intet om. Dog skriver agenturet i deres pressemeddelelse, at de ønsker Scamacca alt godt frem over.

'Vi takker spilleren for sin tid i WSA og ønsker ham alt det bedste i fremtiden', lyder det fra World Soccer Agency.

En skuffende sæson

Det har på mange måder været en skuffende sæson for både Gianluca Scamacca og for West Ham United, der i øjeblikket kæmper for overlevelse i bunden af Premier League.

Forventningerne til sæsonen var store, da West Ham i sommer sprængte banken, og hentede den 24-årige angriber for svimlende 270 mio. kroner.

Dog er det i denne sæson kun blevet til tre scoringer i 16 kampe for den italienske angriber, der også har døjet med en del skadesproblemer i løbet af sin debutsæson.

Hør, hvordan en tidligere Superliga-træner håndterede spillere, der gik i byen i ugens 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app