Stor tragedie: Træner død under jubel

Egyptisk fodbold blev torsdag ramt af en tragedie, da den 53-årige træner Adham El-Selhadar fik hjertestop og døde, mens han og spillerne jublede over en afgørende scoring.

Tragedien fandt sted i Egyptens næstbedste række, hvor El Magd sikrede sig sejren over El Zarqa i dommerens overtid. Det fik naturligt nok jubelen til at bryde løs, men glæde blev hurtigt vekslet til panik, da holdets træner pludselig faldt om.

Adham El-Selhadar blev efterfølgende hastet på hospitalet, hvor læger forgæves forsøgte at redde hans liv.

Dødsfaldet har blandt andet fået Ismaily SC fra landets bedste række til at erklære tre dages sorg. Det skyldes, at den afdøde træner tidligere har stået i spidsen for klubben, og at han som spiller både vandt det egyptiske mesterskab og pokalturnering med klubben i 90'erne.

- Ismailys ledere sørger over Adham El-Selhadars død - en tidligere stjerne og træner for klubben, som gik bort som følge af et pludseligt hjerteanfald, skriver klubben ifølge goal.com.

Desuden har storklubben Al Ahly også sendt kondolencer.

El Magd, som træneren altså stod i spidsen for frem til sin død, har erklæret seks dages sorg og har derfor også fået udsat den kommende kamp mod Pioneers FC.