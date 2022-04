Stor tvivl om tilstanden hos Mino Raiola

Superagenten Mino Raiola blev først meldt død af italienske medier, men efterfølgende sår flere journalister tvivl om nyheden - ligesom en cheflæge på hospitalet i Milano kraftigt insinuerer, at Mino Raiola fortsat kæmper for livet

OPDATERET KLOKKEN 14.40 med oplysninger om, at Mino Raiola sandsynligvis ikke er død, som italienske medier rapporterede

Italienske og internationale medier meldte torsdag kort før klokken 14 dansk tid samstemmigt, at superagenten Mino Raiola var afgået ved døden. Nu forlyder det dog, at han endnu ikke er død, men derimod i meget kritisk tilstand.

Også den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport har efterfølgende ændret ordlyden i deres artikel, ligesom de citerer cheflægen på San Raffaele-hospitalet i Milano Alberto Zangrillo for at sige:

- Jeg er rasende over de telefonopkald, jeg får fra pseudojournalister, som spekulerer om en mand, der kæmper, lyder det ifølge avisen og nyhedsbureaet ANSA.

Det hollandske medie NOS har angiveligt snakket med Raiolas forretningspartner José Fortes Rodriguez, som fortæller, at Raiola ikke har det godt, men at han ikke er død.

Der er desuden tweetet fra Mino Raiolas Twitter-konto efter nyheden om hans død, men det er naturligvis uvist, om han selv står bag tweetet.

Indlagt i januar

Historien om Mino Raiolas død startede i italienske medier, men bredte sig hurtigt til resten af verden på diverse medier og nyhedsbureauer.

I januar var 54-årige Mino Raiola indlagt, men dengang forlød det dog, at sygdommen ikke var livstruende, selv om han i flere uger var indlagt på intensivafdelingen på San Raffaele-hospitalet i Milano.

- Mino Raiola gennemgår helt almindelige undersøgelser, der kræver bedøvelse. Alt er planlagt, og der har ikke været nogen tvungne hasteoperationer, lød det dengang fra en talsmand.

Mino Raiola er agent for blandt andre Erling Haaland, Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic. Det er således også ham, der står midt i den gigantiske handel, der forventes at sende Erling Haaland fra Dortmund og videre til en endnu større klub.

Ligesom han også sendte Paul Pogba til Manchester United i 2016 - og det er også forventet, at han skal føre franskmanden videre på en fri transfer denne sommer.

Sammen med Jorge Mendes er Mino Raiola blandt verdens mest berømte fodboldagenter, som de seneste år har tjent styrtende på at flytte spillere og trænere fra den ene klub til den anden. Pogba-handelen menes eksempelvis at have indbragt Raiola over 150 millioner kroner.

