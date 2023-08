Store danske transfers vækker opsigt

To danske fodboldspillere er blevet vist frem i nye klubber, uden at transferen har været officiel

Onsdag landede Oliver Christensen i lufthavnen i Pisa i Italien.

Målmanden skal - hvis han ikke allerede har gjort det - skrive under på en kontrakt, som sender ham fra Hertha Berlin til Fiorentina.

Videoer fra Italien viser den 24-årige dansker posere med både en Fiorentina-kasket samt et halstørklæde fra Serie A-klubben.

Det er en smule sjovt og vækker opsigt. Men hvorfor?

Årsagen er, at hverken Hertha Berlin eller Fiorentina har bekræftet, at Oliver Christensen skifter arbejdsgiver.

Det er til trods for, at den italienske klub har smidt et billede op på det sociale medie X, hvor den tidligere OB-keeper hilser på Fiorentinas spillere.

Flere internationale medier beretter om, at Serie A-klubben betaler i omegnen af 37 millioner danske kroner for den sidste skanse, som skriver under på en kontrakt frem til sommeren 2028.

Gustav Isaksen skiftede fra FC Midtjylland til Lazio. Foto: Claus Bonnerup

Sket før med en dansk transfer

Og det er ikke kun Oliver Christensens transfer, som har vakt opsigt på det seneste.

Det har Gustav Isaksens skifte til Italien ligeledes.

Den tidligere FC Midtjylland-stjerne blev nemlig også fotograferet i en lufthavn i Italien med et Lazio-halstørklæde, inden transferen fra Superligaen til storklubben var officielt meldt ud fra klubberne.

Gustav Isaksen endte med at blive solgt til Lazio for hele 110 millioner danske kroner. Det gør ham til det fjerdedyreste salg i Superligaens historie.

Nu venter vi på, at Oliver Christensen består sit obligatoriske lægetjek, så den handel kan blive en realitet.