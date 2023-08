Store smerter: Ronaldo skadet i triumf

Cristiano Ronaldo blev kørt fra banen skadet i Al Nassrs Arab Cup Champions Cup-triumf mod Al-Hilal.

Med fem minutter tilbage af kampen faldt Ronaldo til jorden, tog sig til sit venstre ben og kunne ikke spille videre.

Ronaldo var i så store smerter, at han ikke selv kunne forlade banen, men skulle have hjælp af en vogn, der hentede superstjernen og kørte ham af banen.

Det er ikke meldt ud, hvor omfattende Cristiano Ronaldos skade er.

Cristiano Ronaldo vandt sit første trofæ med Al-Nassr lørdag aften. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Første Saudi-triumf

Kampen, Ronaldo blev skadet i, markerede også portugiserens første trofæ siden sit skifte til Saudi Arabien i vinter.

I Arab Cup Champions Cup-finalen mødte Ronaldo og co. Al Hilal, som blev besejret.

Det startede ellers skidt for Ronaldos tropper, da Al-Hilal bragte sig foran i starten af anden halvleg. Men så steppede Ronaldo op.

Ronaldo scorede til 1-1 i det 74. minut og fuldendte selv triumfen med sin scoring til 2-1 i forlænget spilletid, inden han fem minutter før tid måtte forlade banen.

Skaden forhindrede dog ikke Ronaldo i at deltage i jubelscenerne efter kampen, hvor han med sine holdkammerater kunne fejre trofæet.

Ronaldo jubler over sit første saudiarabiske trofæ. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

