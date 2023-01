Storkamp ændrer intet: Han skal væk

Mikkel Duelund viste i seneste kamp, han har et højt topniveau. Men præstationen ændrer ikke på transfer-planen for den tidligere Dynamo Kiev-spiller

En storkamp ændrer ikke noget.

Mikkel Duelund er stadig på vej væk fra lejeopholdet i NEC Nijmegen.

Og pilen peger stadig kun i én retning: AGF!

Mikkel Duelund er på vej hjem til Danmark. AGF ser ud til at blive hans næste klub. Foto: Lars Poulsen.

Som Ekstra Bladet skrev lørdag er interessen gensidig. AGF vil gerne have Mikkel Duelund, og den 25-årige offensive profil vil gerne hjem til den klub, hvor karrieren startede.

Mikkel Duelund var på banen lørdag i 89 minutter, da NEC Nijmegen vandt 3.1 over Emmen. Her leverede den 25-årige tidligere FC Midtjylland-spiller en storslået indsats, da han for første gang i år spillede fra start.

Det gjorde han blandt andet fordi marokkanske spiller Oussama Tannane afsonede karantæne efter en udvisning i sidste uge. Det røde kort gav en sjælden plads til Mikkel Duelund på NEC-mandskabet.

Annonce:

Her fik han vist, hvad han står for. Onsdag kan der være brug for Mikkel Duelund igen, når NEC Nijmegen møder Feyenoord i en kamp, hvor Tannane også må sidde uden for.

Mikkel Duelund skiftede fra FC Midtjylland til Dynamo Kiev, løb i ind i et dobbelt ankelbrud, der kostede 15 måneders skadespause. Nu er han klar og det ligner et skifte hjem til AGF. Foto: Jens Dresling.

Det helt åbne spørgsmål er om Mikkel Duelund havner i AGF som lejesvend eller bliver købt fri af sin aftale med Dynamo Kiev.

Mikkel Duelund er på en aftale med Dynamo Kiev frem til sommeren 2024. Han havde en aftale til 2023, men forlængede aftalen i 2021, da han blev udlejet til NEC Nijmegen første gang.

Mikkel Duelund var som 17-årig sat i forbindelse med Liverpool, som 19-årig var det klubber som Dynamo Kiev og Club Brugge, der bød sig til.

Han havnede i Kiev, men en dobbelt brækket ankel holdt ham ude i 15 måneder. Og det satte ham voldsomt tilbage i konkurrence-situationen i Dynamo Kiev. Og nu er han i en situation, hvor han ikke kan vende tilbage til et land i krig.

Annonce:

Med et skifte til AGF vil Mikkel Duelund vende tilbage, hvor det hele startede. Han er Aarhus-dreng fra Tilst og skiftede som 14-årig fra AGF til FC Midtjylland, hvor han nåede at blive en stor profil, inden han blev solgt for 30. mio. kr. i 2018.

Mikkel Duelund har tidligere arbejdet tæt sammen med agenten Mikkel Beck, men her og nu har parterne tilsyneladende ikke et formaliseret samarbejde.