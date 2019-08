Storkamp afbrudt efter homohån

FIFA og resten af fodboldverden har heldigvis fået øget fokus på at sparke homofobi ud af sporten.

Det kom til udtryk under søndagens storkamp i den brasilianske liga mellem Vasco da Gama og São Paulo.

Små tyve minutter inde i anden halvleg, da værterne var i front med 1-0, begyndte tilskuerne at synge homofobiske sange, og det fandt dommer Anderson Daronco sig ikke i.

Kampen mellem Vasco da Gama og Sao Paolo blev afbrudt på grund af homofobiske sange. Foto: Pilar Olivares/Ritzau Scanpix

Dommeren afbrød konsekvent spillet og henvendte sig til Vascos navnkundige cheftræner, Vanderlei Luxemburgo. Beskeden var, at kampen ikke ville fortsætte, før tilskuerne stoppede deres hadske sange.

Cheftræneren forsøgte at dysse tilskuerne ned, og ifølge The Brazilian Report havde det en positiv effekt. Kampen kunne genoptages, og Vasco vandt opgøret 2-0.

Se episoden her:

Durante o segundo tempo, Daronco avisa e Luxemburgo pede para torcida do Vasco parar com os cantos homofóbicos pic.twitter.com/EfmrtaXl3B — globoesportecom (@globoesportecom) August 25, 2019

Luxemburgo og co. risikerer dog ifølge det brasilianske medie at tabe kampen 3-0, da Anderson Daronco har indberettet hændelsen, og den brasilianske sportsdomstol (STJD) nu skal tage stilling til, hvorvidt tilskuernes ageren skal straffes.

I juni udtalte talsmanden i STDJD, Paolo Cesar, at hold i den brasilianske liga skulle kunne tildeles pointstraf eller bøder for smædesange.

- Målet har aldrig været at straffe nogen for straffens skyld. Det er for at forbedre oplevelsen for alle i fodbold. Fodboldbanen er ikke lovløst land, sagde Cesar.

Det brasilianske fodboldforbund modtog i sommer en bøde for homofobiske sange under herrelandsholdets kamp mod Bolivia i Copa America.

