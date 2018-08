Storkamp afbrudt: Fans amok over pludselig 3-0-straf

Fodboldforbundets pludselige straf blev alt for meget for hjemmeholdets fans

Hvad der lignede et åbent returopgør mellem argentinske Indepediente og brasilianske Santos blev med ét forvandlet til en sand bjergbestigning for sidstnævnte.

De to storklubbers første ottendelsfinaleopgør i Sydamerikas svar på Champions League, Copa Libertadores, var endt 0-0, men det blev ændret, da det kontinentale fodboldforbund Conmebol med bare 12 timer til kickoff i det andet opgør taberdømte Santos i det første.

Nu var brasilianerne pludselig bagud 0-3 og håbet om videre avancement kraftigt svækket.

Beslutningen blev taget, efter det blev klart, at Santos' uruguayaner Carlos Sanchez, som blev brugt i det første opgør, endnu ikke er spilberettiget som følge af et rødt kort, han havde modtaget for år tilbage, da han spillede for River Plate.

Santos appellerede dommen, men uden held. Og det blev tilsyneladende for meget for de altid - og ofte lidt for - passionerede brasilianske fans undervejs i returopgøret.

Affyrede raketter

Kampen nåede dog helt hen i sit 83. minut, før urolighederne på tilskuerpladserne blev så voldsomme, at dommeren måtte afbryde kampen og kampklædt politi sendes ind på både bane og stadionafsnit for at dæmpe gemytterne.

Det lykkedes bare ikke, og i stedet kom det sig til meget voldelige scener mellem fans og politi, som tv-billederne ovenfor med sit tydelige sprog viser.

På Pacaembu i Sao Paulo begyndte de utilfredse tilskuere ifølge BBC at affyre raketter mod banen og Indepediente-spillernes bænk.

Mange andre forsøgte at storme de store sikkerhedshegn, og enkelte slap også igennem, inden de blev mødt af politiets knipler og gasgranater.