Storklub har besluttet sig: Opgiver Hjulmand

Kasper Hjulmand var i januar snublende nær at blive ny cheftræner i den belgiske storklub Anderlecht. Alt var på plads mellem Hjulmand og Anderlecht, men det lykkedes ikke den belgiske klub at indgå en aftale med FC Nordsjælland, og derfor gik jobbet til hollænderen Fred Rutten.

Medie: Drømmen er død

Fred Rutten sagde imidlertid op for et par uger siden, og da Kasper Hjulmand ikke længere er bundet til FC Nordsjælland, lignede det, at en motorvej til trænersædet i Anderlecht havde åbnet sig for danskeren.

På det seneste har der dog været en masse skriverier om, at Anderlecht ikke længere er særlig lun på Kasper Hjulmand, og det bekræftes nu af Michael Versucheren, der er sportschef i storklubben.

- Jeg kan kun sige, at jeg ikke har haft kontakt med Kasper Hjulmand siden vinterpausen, siger Versucheren til Het Nieuwsblad og fortæller, at han har modtaget 50-60 ansøgninger, siden Fred Rutten kvittede jobbet.

Kasper Hjulmand har også været sat i forbindelse med Club Brugge, og i slutningen af sidste uge skrev belgisk presse, at danskeren var rejst til Belgien. Det er imidlertid ikke blevet bekræftet fra officiel hånd, men for en måneds tid siden var Hjulmand med sikkerhed i Belgien sammen med Morten Wieghorst. Det bekræftede sidstnævnte over for tipsbladet.dk.

I Danmark er Kasper Hjulmand i spil til jobbet i Brøndby IF, og det store spørgsmål er, hvor varmt linket til de blå-gule er, nu hvor forbindelsen til Anderlecht er kølnet.

