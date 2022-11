Storklub klager over dansk topdommer

Olympiakos truede efter weekendens 1-1-kamp mod Panathinaikos med at trække sig fra den bedste græske fodboldrække.

Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde har klubben alligevel valgt at blive i ligaen.

Det oplyser Olympiakos på sin hjemmeside.

Det er et overvejende flertal, som har stemt for at forblive en del af ligaen. De forsvarende græske mestre meddeler, at man af respekt for flertallets beslutning vil fortsætte indsatsen for at vinde klubbens 48. mesterskab.

Efter weekendens kamp meddelte Olympiakos' præsident, Evangelos Marinakis, at klubben blandt andet på grund af Jakob Kehlets dommerindsats i kampen, ville overveje at trække sig.

- Det er en af de største massakrer. Helt fra første minut med en korrupt dommer, et korrupt forbund. Græsk fodbold bevæger sig fra det dårlige til det værste, sagde Evangelos Marinakis efter kampen ifølge flere medier, herunder Kingsport.

Foto: Jens Dresling

Netop dommerpræstationen holder Olympiakos dog stadig fast i, at klubben ikke vil acceptere.

Derfor har klubben på bestyrelsesmødet besluttet, at videomateriale fra opgøret skal sendes til Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA), dommerkomité og fodbolddirektør Zvonimir Boban.

Jakob Kehlet dømte efter 96 minutter og 16 sekunder et frispark på kanten af feltet til Panathinaikos. Efter et VAR-gennemsyn blev det ændret til et straffespark. Det scorede hjemmeholdet på.

Derfor endte kampen 1-1.

På klubbens hjemmeside noterer man, at Kehlet havde lagt seks minutter til, men at kampen fortsatte efter de seks minutters tillægstid.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jakob Kehlet, der ikke ønskede at kommentere forløbet.