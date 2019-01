Storklub var ikke alene: Konkurrent bekræfter Hjulmand-interesse

I oktober 2018 lykkedes det Jess Thorup at score et job i belgisk fodbold, da han blev ny cheftræner i KAA Gent.

I weekenden havde Kasper Hjulmand også mulighed for at komme til Belgien, da Anderlecht ville have ham som ny manager.

Klubbens danske direktør, Frank Arnesen, nåede dog ikke at komme til enighed med FC Nordsjælland om betingelserne, for tiden var en faktor, og pludselig var løbet kørt.

Men allerede tidligere på sæsonen var Hjulmand faktisk i spil til jobbet i spidsen for Anderlechts belgiske rivaler, som altså endte med at præsentere Thorup.

Det bekræfter Gents direktør, Ivan de Witte, i et interview med det belgiske medie Het Nieuwsblad..

- Vi endte med Jess efter at have afsøgt markedet i Belgien og i udlandet - herunder Frankrig. Vi endte i Danmark, hvor vi havde mere end én kandidat - og ja, herunder Kasper Hjulmand, siger Gent-bossen.

Der hersker ingen tvivl om, at Ivan de Witte har haft særdeles godt kendskab til processen, da der skulle findes en ny manager i Gent.

Belgieren er således ikke kun frontfigur i fodbodklubben. Han er også direktør for Hudson Benelux, der et kæmpe bureau med ekspertise i rekruttering og personale-udvikling.

Ekstra Bladet erfarer, at det var selvsamme bureau, der i efteråret skulle finde frem til den nye Gent-manager.

I processen stod det angiveligt hurtigt klart, at der skulle kigges mod Danmark, hvor der altså var flere kandidater.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger sørgede et indledende interview med Jess Thorup for, at repræsentanterne fra Gent ikke kom i reel kontakt med de øvrige kandidater.

Tirsdag 9. oktober fløj Thorup til Belgien, og dagen efter blev offentliggjort som Gent-manager på en aftale, der gælder til udgangen af 2021.

I januar blev Fred Rutten så præsenteret i Anderlecht, hvorfor Kasper Hjulmand stadig er at finde i FC Nordsjælland. Til stor ærgrelse for den danske succes-træner.

- For at være helt ærlig er det ikke noget, man bare ryster af sig … men det skal jeg nok gøre. I denne her verden sker sådanne ting, sagde Hjulmand til Ekstra Bladet, da det hele var løbet ud i sandet.

Han har bekendtgjort, at han ikke kommer til at forlænge sin kontrakt med FCN og derfor forlader klubben til sommer.

