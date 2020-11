Storklub vil omdøbe stadion efter dødsfald

Napoli overvejer at omdøbe deres stadion San Paolo efter Diego Maradonas død

Diego Maradona kastede fodboldverdenen i sorg, da han i en alder af 60 år døde efter at have fået et hjerteanfald.

Det fik fans verden over til at hylde verdens måske bedste fodboldspillers store bedrifter på den internationale scene.

Hans tidligere klub Napoli vil nu hylde ham på en helt speciel måde. De overvejer nemlig at omdøbe deres stadion San Paolo efter Diego Maradona.

Napolis borgmester, Luigi de Magistris, foreslog ideen på Twitter.

'Lad os navngive San Paolo Stadion efter Diego Armando Maradona !!!', skriver borgmesteren på Twitter. Her bliver han bakket op af flere fodboldfans, der tilslutter sig ideen.

'Det vil være klogt. Maradona var Napoli, og Napoli var Maradona. Må hans minde være knyttet til det stadion', skriver en fan på Twitter.

Napoli blev Maradonas andet hjem, og et menneskemylder af fodboldfans samlede sig onsdag foran det ikoniske stadion San Paolo, hvor han var med til at vinde to italienske mesterskaber.

Foot: Ritzau Scanpix/Ciro De Luca

Borgmesterens ide om at omdøbe San Paolo bakkes også op af Napolis klubejer og -præsident, Aurelio De Laurentiis.

- Det kunne være en ide. I morgen (torsdag, red.) vil jeg vise billeder af hans præstationer på stadion, siger Aurelio De Laurentiis til Football Italia.

Han spillede for Argentina Juniors og Boca Juniors i hjemlandet, inden han kom til Europa, hvor han spillede for FC Barcelona, Napoli og Sevilla.

Derudover vandt han også VM med Argentina i 1986 og førte holdet til et finale-nederlag mod Tyskland fire år senere.

Maradona efterlader et stort indtryk, og der vil ved torsdagens Europa League-opgør blive sendt en hyldest til Maradona.

Foto: Ritzau Scanpix/ Yara Nardi

