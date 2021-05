Storklubber i voldsom trænerkrig

Netop Mauricio Pochettino blev fyret i Tottenham i efteråret 2019 og blev som bekendt erstattet af José Mourinho, der blot fik halvandet års tid i Nordlondon.

Derfor grænser det umiddelbart til galimatias, at argentineren skulle være på vej retur til den samme mand, som fyrede ham for mindre end to år siden.

Men normalt pålidelige engelske medier som The Athletic og Sky Sports kunne torsdag fortælle, at Tottenham har henvendt sig til Pochettino, som trods de manglende trofæer var en populær mand i Tottenham. Ganske enkelt fordi bestyrelsesformand Daniel Levy skulle have fortrudt fyringen.

Både Pochettino og Levy har tidligere udtalt sig positivt om muligheden for et comeback, men de havde næppe regnet med, at det skulle være nu.

For at komplicere tingene yderligere styrtdykkede oddsene på Antonio Conte som ny Tottenham-boss, efter han sagde op i Inter.