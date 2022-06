Storklubber jagter dansker

Meget tyder på, at Watford er klar til at sælge Philip Zinckernagel, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er græske Olympiakos og tyrkiske Besiktas de mest konkrete bejlere til midtbanespilleren

For andet år i streg var Philip Zinckernagel med til at rykke et Championship-hold op i Premier League.

Og for andet år i streg rykker Zinckernagel ikke med.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter at Nottingham Forest tidligere på måneden tog afsked med danskeren, der med 7 mål og 10 assists i 50 kampe var en stor profil for holdet i oprykningssæsonen.

Nu er Zinckernagel - på papiret - tilbage i Watford FC, der netop har taget turen den modsatte vej fra Premier League til The Championship.

Det bliver dog næppe til alle gode gange tre sæsoner i The Championship for Philip Zinckernagel, for store europæiske klubber har meldt sig ind i kampen om den 27-årige midtbanemand.

Mest konkret har de græske mestre Olympiakos FC og tyrkiske Besiktas JK ifølge Ekstra Bladets oplysninger sat jagten ind på danskeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Zinckernagel efter play-off-finalen på Wembley. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Olympiakos er ejet af den græske rigmand Evangelos Marinakis, der pudsigt nok også ejer Nottingham Forest, så det er nok ikke skudt ved siden af, at han har fulgt Zinckernagel tæt i sidste sæson.

Marinakis og Olympiakos er dog ikke de eneste med et godt øje til danskeren.

Tyrkiske Besiktas JK skulle nemlig også have set sig lune på Zinckernagel og være ganske konkrete med deres interesse.

Drager Zinckernagel mod Tyrkiet, så følger han i adskillige danske fodboldspilleres fodspor, senest Jens Stryger Larsen, der i sidste uge blev klubkammerat med Andreas Cornelius i Trabzonspor.

Watford skulle ifølge engelske medier være klar til at skyde Philip Zinckernagel af sted, såfremt det rette bud på ham tikker ind.

Daily Mirror har erfaret et prisskilt på to millioner pund, men det er ifølge Ekstra Bladets kilder et godt stykke under, hvad Watford, der har kontrakt med Zinckernagel til sommeren 2026, egentlig kræver for danskeren.

Watford købte Philip Zinckernagel af norske Bodø/Glimt i december 2020.