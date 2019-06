Storklubber på rov: Alle jagter Japans Messi

De japanske navne ligger nok ikke ligefrem forrest på tungen, når du bliver bedt om at opremse verdens bedste fodboldspillere.

Men skriv lige ham her bag øret til næste gang, du bliver spurgt: Takefusa Kubo.

Den 18-årige fodboldspiller har nemlig taget hele Japan med storm, og kæmpetalentet jages vildt af flere af de europæiske topklubber.

Ifølge spanske AS fører de spanske storklubber Real Madrid og Barcelona an i kampen om FC Tokyos teenagetalent sammen med altid transfer-aggressive Paris Saint-Germain og Manchester City.

Takefusa Kubo har fået det forpligtende kælenavn 'den japanske Messi'.

Baseret på statur og spillestil er der noget mere om snakken, end når man kigger på den finske af slagsen, Joni Kauko...

Takefusa Kubo (i forgrunden) har lige afdriblet to spillere fra Nagoya Grampus i J-League. Foto: Ritzau Scanpix

Japans Messi har faktisk tidligere været en del af Barcelonas ungdomsakademi, La Masia, hvor han blev hentet til som tiårig, men det var et brud på FIFA's regler om at hente udenlandske spillere under 18 år, og Kubo måtte vende hjem til Japan efter fire år i Spanien.

Her valgte han storklubben FC Tokyo i den bedste, japanske række.

Den 6. november 2016 blev han den yngste spiller nogensinde i J-League, og efter det helt store gennembrud denne halvsæson med fire mål i 13 kampe, er Kubo netop netop blevet udtaget til Japans A-landshold.

Hvis Takefusa Kubo får debut under den kommende Copa America-turnering, bliver han den yngste spiller nogensinde for Japan, hvilket næppe gør ham mindre interessant for cremen af europæisk fodbold.

Takefusa Kubo er langt fra den eneste spiller, der er blevet kaldt den nye Messi, og Japans bud kan vise sig at være det bedste på denne liste:

Her er de nu: 10 spillere, der blev udråbt som den nye Messi

Varm transfersommer venter: Sådan handler Silkeborg, Esbjerg og OB

Varm transfersommer venter: Sådan handler Brøndby

Varm transfersommer venter: Sådan handler FCK

Se også: Slutspil om FCN-komet: Kan blive den næste Griezmann