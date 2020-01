Storklubber slikker sig om munden: Nu er disse stjerner gratis

Christian Eriksens kontrakt udløber til sommer, og derfor kan han fra i dag skrive under på en forhåndskontrakt med en ny klub. Ekstra Bladet ser nærmere på de største stjerner, der kan lave samme nummer

Transfersagaen om Christian Eriksen har efterhånden mange kapitler, og nytårsdag bliver der tilføjet endnu et af slagsen.

I dag kan Tottenhams danske midtbanespiller således frit skrive under på en forhåndskontrakt med en anden klub gældende fra næste sommer - uden at bestyrelsesformand Daniel Levy kan gøre fra eller til.

Det kan han, fordi der er mindre end seks måneder til, at hans kontrakt med Tottenham udløber. I den situation kan andre klubber frit forhandle med spillere uden at betale deres klub en krone. Hvis de altså vel at mærke kan vente seks måneder på at få fingre i spilleren.

Tottenham er dog langt fra de eneste, der risikerer at miste en af stjernerne uden betaling. Ekstra Bladet præsenterer her en liste over de største stjerner i international fodbold med kontraktudløb til sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Willian, Chelsea

Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Brasilianeren har efterhånden rundet 31 år og er derfor ikke i så høj kurs som f.eks. Christian Eriksen, men Willian har spillet en glimrende halvsæson for Chelsea med fire mål og fire oplæg. Han får næppe problemer med at finde en arbejdsgiver.

Spørgsmålet er så, om han bliver i London, hvor han udover fodboldkarrieren også har en italiensk restaurant med Arsenals David Luiz.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dries Mertens, Napoli

Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Med 32 år på bagen lakker det også mod enden for belgiske Dries Mertens, men på en fri transfer skal der nok være klubber, der slikker sig om munden.

Den lille offensivspiller har scoret 88 mål i Serie A og 16 i Champions League, siden han skiftede fra PSV Eindhoven til Napoli i 2013.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Edinson Cavani, Paris Saint-Germain

Foto: CHARLES PLATIAU/Ritzau Scanpix

I begyndelsen af året ville 32-årige Edinson Cavani ikke udelukke et karrierestop, når kontrakten med Paris Saint-Germain udløber til sommer.

Ifølge Sky Sports Italia skulle uruguyaeren dog have en aftale på plads med Atletico Madrid for de næste tre år. Han kom til den franske hovedstad fra Napoli i 2013.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Eric Bailly, Manchester United

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Eric Bailly var udset som den helt store frelser for Manchester Uniteds skrantende forsvar, da han kom til fra Villarreal i 2016.

Skader og tvivlsomme præstationer har dog spoleret opholdet i England, men ifølge engelske medier skulle klubben angiveligt være parate til at udløse en option på et ekstra år i kontrakten.

Derfor kan han meget vel ende med at fortsætte i Manchester United, selvom han ikke har spillet i denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nemanja Matic, Manchester United

Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Også serberen har en klausul i sin kontrakt, hvor Manchester United kan udløse endnu et år, men Ole Gunnar Solskjær bruger sjældent Matic, og derfor vil klubben hellere sælge ham.

Spørgsmålet er, om han ender med at smutte på en fri transfer, eller om Manchester United udløser det ekstra år for at få lidt skillinger i kassen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mario Götze, Borussia Dortmund

Foto: LEON KUEGELER/Ritzau Scanpix

Mario Götze skrev sig ind i historien, da han afgjorde VM-finalen i 2014 med et mål i forlænget spilletid. Siden da er det dog gået en anelse ned ad bakke for tyskeren, der ellers var udset til at blive en af verdens absolut bedste spillere.

Götze skiftede i 2016 tilbage til Dortmund fra Bayern München, og det er altså den kontrakt, der udløber i 2020. I sommer skrev tyske medier, at han var blevet tilbudt en ny kontrakt med 20 procent mindre i løn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jan Vertonghen, Tottenham

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Belgieren har været en stor profil i Tottenham siden skiftet fra Ajax i 2012, men har med sine 32 år også de bedste år bag sig.

Det kan stadig ikke udelukkes, at Tottenham forlænger med stopperen, som de gjorde med makkeren Toby Alderweireld, men fra 1. januar kan han altså se, hvad andre klubber har at byde på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pedro, Chelsea

Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Sidste sommer forlængede Pedro med et enkelt år, men med fem kampe i Premier League i denne sæson er det nok ikke sandsynligt, at Frank Lampard vil beholde spanieren.

Ifølge engelske medier er den tidligere Barcelona-spiller ikke tilfreds med den manglende spilletid, og derfor ligner exit fra Stamford Bridge eneste løsning. Spørgsmålet er, om det bliver allerede i januar eller gratis til sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blaise Matuidi, Juventus

Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Juventus er specialister i at hente spillere, når deres kontrakter udløber, men de risikerer selv det samme med Blaise Matuidi.

Franskmandens kontrakt udløber til sommer, men Juventus vil angiveligt gerne forlænge med verdensmesteren.

Han kom til Juventus på en treårig kontrakt fra Paris Saint-Germain i 2017. Midtbanespilleren er 32 år gammel, men med superagenten Mina Raiola bag sig skal han nok finde en ny arbejdsgiver.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Luka Modric, Real Madrid

Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

Verdens bedste spiller i 2018 er 34 år og nærmer sig også karrierens efterår.

Spanske medier har flere gange skrevet, at Real Madrid var enige med kroaten om en forlængelse til 2021, men officielt udløber kontrakten til sommer.

Italienske Inter har tidligere været nævnt som en mulighed, og Luka Modric har selv talt varmt om sin kærlighed til Italien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Adam Lallana, Liverpool

Foto: Corinna Kern/Ritzau Scanpix

Den tidligere Southampton-spiller kan ikke tilskrives meget af æren for Liverpools dominans det seneste år.

Lallana er ikke fast mand hos Jürgen Klopp, men får dog spilletid nok til, at det kunne være et tema at forlænge aftalen med den 31-årige midtbanespiller.

Ifølge engelske medier skulle Klopp da også være meget interesseret i at forlænge med Lallana, som angiveligt kan vælge og vrage blandt store klubber, hvis ikke Liverpool slår til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Olivier Giroud, Chelsea

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Franskmanden er røget helt ud i kulden, efter Frank Lampard kom til som manager. Lampard foretrækker unge Tammy Abraham helt i front, og det begrænser spilletiden for den tidligere Arsenal-angriber.

Girouds kontrakt stod også til at udløbe sidste sommer, men der valgte Chelsea at forlænge aftalen med et enkelt år få dage forinden. Det sker næppe denne gang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Thomas Meunier, Paris Saint-Germain

Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Meunier er fast inventar på Belgiens landshold, der er blandt favoritterne til titlen den kommende sommer. Inden da kan forsvarsspilleren dog have skrevet under på et klubskifte væk fra Paris Saint-Germain.

Det forlyder dog, at franskmændene lige så vel kan ende med at sikre sig Meuniers underskrift som en anden klub. Juventus er naturligvis nævnt som bedste alternativ.

Kilde: Transfermarkt

Se også: Storklub bekræfter: Forhandler med milliardær

United har planen klar: Vil have gratis Eriksen

Tre flotte priser til AGF - den rigtig grimme til Brøndby