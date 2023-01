Storroses efter nedsabling: Dansk komet bedst af alle

Alle gode gange tre.

19-årige Rasmus Højlund fortsætter sin varme stime i Italien.

For tredje kamp i streg kom Højlund på tavlen, da Atalanta søndag udraderede Salernitana med 8-2 i ligaen.

Og den unge danskers succes går ikke ubemærket hen i Italien.

- Der gives stående ovationer, lyder det i La Gazzetta dello Sport om Højlund, der i det anerkendte medie som den eneste får karakteren 8,5, og dermed udmærker sig som banens bedste.

Calciomercato følger trop og giver den tidligere FCK'er deres højeste karakter, et 8-tal, med en note om, at han sørgede for, at holdet fik to straffespark, samt scorede for tredje kamp i streg.

Også den anerkendte italienske transferjournalist Fabrizio Romano beskriver på Twitter, hvordan Højlund i øjeblikket præsterer på topniveau.

Det er kun et år siden, at Rasmus Højlund var på kontrakt i FC København.

Han var dog ikke blandt Jess Thorups fortrukne, og derfor skiftede han i januarvinduet til østrigske Sturm Graz, hvor et succesrigt halvår blev springbræt til et skifte til Atalanta i august.

Højlund står i indeværende sæson noteret for 14 kampe, fire mål og tre assists for Atalanta, der i skrivende stund ligger nummer seks i Serie A.

