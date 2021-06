Storsejr til Brasilien

Det brasilianske fodboldlandshold har fået en perfekt start på dette års Copa America med to sejre i træk.

Natten til fredag dansk tid besejrede Brasilien uden større problemer Peru med 4-0.

Brasilien, der er vært for turneringen og forsvarende mester, bragte sig foran efter 12 minutter, da Alex Sandro scorede på et oplæg fra Gabriel Jesus.

I anden halvleg fik hjemmepublikummet yderligere tre mål at glæde sig over. Neymar øgede til 2-0 med godt 20 minutter tilbage af opgøret, før den indskiftede Ribeiro gjorde det til 3-0 i det 89. minut på en assist af Richarlison.

I tillægstiden kom Richarlison selv på måltavlen med holdets fjerde scoring.

Brasilien vandt også sin åbningskamp mandag over Venezuela og topper nu gruppe B med seks point foran Colombia.

Colombia spillede natten til fredag 0-0 mod Venezuela og har fire point efter to kampe. Venezuela havde kun et skud på mål som tilfældet også var i holdets nederlag på 0-3 til Brasilien.

Det ene point kan Venezuela i høj grad takke målmand Wuilker Faríñez for. Colombia havde 17 skudforsøg, men formåede ikke at få bolden ind.

Venezuela en en af bare to nationer, der aldrig har vundet det sydamerikanske mesterskab, og holdets chance for at ændre på det blev svækket før turneringens start, da otte spillere blev tvunget til at selvisolere sig efter at være blevet testet positive for covid-19.