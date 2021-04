Stort Doller-grin: Jeg vil ikke lyve

Ekstase er nok trods alt at overdrive – specielt når det gælder Kasper Dolberg, der formentlig kan tæmme sin mimik, om nogen så hamrer et kanonslag af mellem støvlerne på ham.

Men 23-årige 'Doller' vil godt gå med til at kalde sig ’lettet’, da han søndag langt om længe fik banket to bolde i kassen i OSC Nice-sejren på 2-1 i Nantes på den franske vestkyst.

- Jeg vil ikke lyve. Det føles virkelig godt at have scoret igen. Somme tider er alt imod dig, men i dag gik alt godt for mig, siger den dobbelte målscorer til klubbens hjemmeside.

Han havde indtil kampen påskedag ikke scoret for klubben siden oktober, men nu er der forhåbentlig gået hul på bylden. Jyden scorede som bekendt også to gange, da Moldova blev massakreret i Herning for nylig.

Kasper Dolberg sætter selvsagt stor pris på medvind, for modgang har der været rigeligt af i en sæson, hvor han gang på gang er blevet sat tilbage af ankelskader og hofteskavanker.

'Det sagde smask'

Oven i hatten blev han så også lige ramt af corona i hele to omgange, og så var der den betændte affære, da en holdkammerat stjal hans monsterdyre ur, Porschen blev stjålet, og der var indbrud i hans hus.

Så skulle man tro, det stoppede der, men nej: Kasper Dolberg blev ramt af blindtarmsbetændelse og måtte under kniven i februar, og da han så var klar igen og blev udtaget til landsholdets påske-kampagne, stod han længe til at blive bremset i at rejse med på grund af franske corona-regulativer.

Men nu er der styr på det igen både uden for og på banen, hvor Kasper Dolberg i landsholdsammenhæng har kunnet se en brandvarm Jonas Wind i overhalingsbanen. Dolberg fik dog et lille kvarter som indskifter mod Østrig sidste onsdag.

Værs'go! Kasper Dolberg har hakket bolden forbi keeper og en markspille. Danskeren havde ikke scoret siden slutningen af oktober i en sæson, der har budt på enorme udfordringer. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Mod bundpropperne fra Nantes skulle Kasper Dolberg kun bruge ti minutter, før han bankede et straffespark ind ved roden af stolpen, så det sagde smask. Han var tæt på at score yderligere, da han i et raid ind i feltet tog et for langt træk, så målmanden kunne ’kroppe’ kuglen over tværstangen. Senere havde danskeren et fint hovedstød, der blev fistet - som det hed i en svunden tid – til hjørne.

Kasper Dolberg var dog skarp, da han i det 29. minut røvede en keeper-ripost og hakkede bolden ind forbi målmand og hovedet på en sprællende modstander på mållinjen.

'Det nedbryder dig'

Nantes reducerede efter en stiv halv time, men det var så også dét.

- Vi fik de tre point, og det er det, der betyder noget. Men vi kunne have gjort det meget lettere for os selv, hvis vi havde scoret på de chancer, vi havde i første halvleg. Så havde det stået 3-0 eller 4-0. Sådan gik det ikke, og så måtte vi kæmpe den hjem, forklarede Kasper Dolberg til klubbens hjemmeside på velstøbt engelsk.

- Jeg arbejder hårdt hver eneste dag på at komme tilbage, for når du ikke har scoret i lang tid, nedbryder det dig. Jeg var fokuseret på at vende tilbage og lave mål. Jeg scorede to for landsholdet og to igen i dag, og jeg skal sørge for at holde en form, lover Kasper Dolberg de sydfranske fans.

Og de danske.

Bomber løs: Nu smiler Dolberg

Her er de store EM-tabere

Løn-eksplosion: Dolberg overgået