Stort drama: Danskerklub stormet af politiet

Anderlechts spillere fik sig noget af en oplevelse onsdag formiddag, da politiet pludselig valgte at storme klubbens træningscenter.

Det er særligt en række fodboldagenter, som er målet for aktionen.

Angiveligt skulle de spille en rolle i forbindelse med hvidvaskning af penge og en kriminel organisation i Belgien. Det skriver avisen voetbalprimeur.be.

Mediet fortæller videre, at aktionen ikke skulle have forbindelse til 'Operation Zero', som var et forsøg på at udrydde lignende kriminalitet i belgisk fodbold tilbage i 2017 og 2018.

Her blev der også foretaget razziaer i flere belgiske klubber. En kæmpe politiaktion fandt sted om morgenen 10 oktober 2018 og berørte flere klubber. Eksempelvis Gent, hvor Jess Thorup blev præsenteret som ny træner selvsamme formiddag.

Baggrunden for det uanmeldte besøg dengang var en omfattende skandale, der stak dybt ned i belgisk topfodbold. Men disse aktioner har altså angiveligt intet med onsdagens razzia at gøre.

- Politiet kom klokken ni. Undersøgelsen er stadig undervejs, og vi kan ikke sige mere, så længe det fortsat pågår, lyder det fra Anderlecht i en officiel udmelding onsdag formiddag.

Klubben, der har Frank Arnesen ansat i rollen som teknisk direktør, er også på jagt. Men det er i forhold til sportslige resultater.

Sæsonen har været en stor skuffelse for de mangedobbelte mestre, der lige nu er placeret som nummer fem i slutspillet. Krisen kradser, og det er kun blevet til to point i de seneste fem kampe.

