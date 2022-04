Stort drama i retten mellem stjerne-hustruer

Wayne Rooneys og Jamie Vardys hustruer er i øjeblikket i et retsligt opgør om bagvaskelse og læk til pressen. Wayne Rooney kan forventes at skulle i vidneskranken

Det er et sandt drama, der udspiller sig i den britiske højesteret i de her dage.

Rebekah Vardy sagsøger Coleen Rooney for bagvaskelse, efter at hun har beskyldt Rebekah Vardy for at lække 'falske historier' om Coleen Rooney til pressen.

Det skriver Independent.

Og hvis efternavnene virker bekendte, er det fordi, de to kvinder er hustruer til fodboldstjernerne Wayne Rooney og Jamie Vardy.

For at forstå forløbet mellem hustruerne, skal man have tungen lige i munden.

I oktober 2019 deler Coleen Rooney et opslag på Twitter, hvor hun beskylder Rebekah Vardy for med vilje at plante falske historier om hende. En 'operation', der angiveligt har været udført med det britiske medie The Sun.

Artiklen fortsætter under billedet..

Coleen Rooney (venstre) og Rebekah Vardy (højre). Foto: Ritzau Scanpix

I højesteretten er det så kommet frem, at Coleen Rooney lagde Instagram-stories ud, der kun kunne ses af Rebekah Vardy.

Rooneys advokat anklager nu Vardy og hendes agent for jævnligt at tjekke disse stories med det formål at få dem udgivet i pressen.

Dermed kunne Rooney komme frem til, at det var hendes veninde Rebekah Vardy, der stod bag.

En anklage, som Vardy afviser.

'Jeg vil have betaling'

Nu er der dog kommet nye oplysninger i retssagen, der ikke er til Rebekah Vardys fordel.

Artiklen fortsætter under billedet..

Rebekah Vardys mand, Jamie Vardy, spiller til dagligt i Leicester. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

En række WhatsApp-beskeder fra Vardy til sin agent viser, at Vardy har fodret historier om sin mands tidligere Leicester- og landsholdskammerat Danny Drinkwater.

'Historie... Danny Drinwater er anholdt x.'

'Kørte galt i sin bil med to piger i den... Begge på hospitalet med brækkede ribben x.'

'Han er lige blevet lukket ud af arresten. Jeg vil have betaling for det her x,' har hun angiveligt skrevet i WhatsApp-beskeder, der er blevet forelagt retten.

Danny Drinkwater tilstod siden spritkørsel, hvor han blandt andet blev dømt til 70 timers samfundstjeneste.

Wayne Rooney, der til daglig er træner i Derby County, forventes at skulle i vidneskranken sammen med sin agent ifølge Daily Mail.