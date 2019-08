Stort skifte i gang: Derfor er Frimann med

Den tyrkiske storklub Galatasaray fortalte allerede onsdag, at de forhandler med Celta om at leje dansk-tyrkiske Emre Mor.

Og nu ser skiftet ud til at være meget, meget tæt på for den 22-årige offensivspiller.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et foto, hvor Mor står i Galatasaray-trøjen sammen med seks andre personer. En af dem er TV3 Sport-kommentator Per Frimann.

- Jeg har kendt ham, siden jeg spillede mod ham med mine 97'ere i HIK, og jeg rejste med familien herned i morges, for der var ting, der lige skulle falde på plads, siger Frimann torsdag aften til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt lide ham - selvfølgelig også som fodboldspiller, og jeg kan godt lide at rådgive fodboldspillere.

- Han har brugt mig til lidt sportslig rådgivning siden januar, hvor han har kunnet spørge mig til råds, siger Frimann, der understreger, at han altså ikke er agent for Mor.

- Der har været nogle udfordringer at tage stilling til, og nu er vi her. Der er ikke skrevet under på noget endnu, men det ser ud til at lykkes, og jeg tror på, at han får en god fremtid hernede, siger tv-eksperten, der også sidder i fodboldudvalget i 2. divisionsklubben HIK.

Fornøjelse at være sammen med talentfulde og dygtige @Emremor29 + familie her i Istanbul i dag. News - forhåbentlig snart - coming up så kan knægten tage næste skridt i karrieren.... pic.twitter.com/wgcLGOpwrz — Per Frimann (@PerFrimann) August 1, 2019

Emre Mor har spillet 31 U-landskampe for Danmark, inden han i 2016 valgte at spille på det tyrkiske A-landshold og være med ved EM 2016.

Dengang var Fatih Terim tyrkisk landstræner, og det er også den 65-årige trænerlegende, der nu er træner i Galatasaray , hvor han er i gang med sin fjerde periode som boss.

Galatasaray vandt i sidste sæson mesterskabet og er dermed direkte kvalificeret til Champions Leagues gruppespil, så der venter Emre Mor store oplevelser.

Siden 2017 har han spillet 33 kampe for Celta, hvor han kom til fra tyske Dortmund efter gennembrud i FC Nordsjælland og ungdomsbold i Lyngby.

Blandt de øvrige på billedet med Emre Mor i Galatasaray-trøjen og Per Frimann er i øvrigt spillerens mor og bror.

